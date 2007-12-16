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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۱

/ هفته هفدهم لیگ برتر/

نیوکاسل در خانه فولهام پیروز شد

نیوکاسل در خانه فولهام پیروز شد

تیم فوتبال نیوکاسل شب گذشته در حالی که در ورزشگاه کراون کاتج مقابل فولهام به میدان رفته بود در مصاف با این تیم به برتری دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیوکاسل پس از درخششی که در هفته پانزدهم رقابت ها مقابل آرسنال داشت و صدرنشین رقابت ها را متوقف کرد، هفته گذشته مقابل بیرمنگام به برتری رسید و این هفته هم فولهام را شکست داد تا دست کم امیدوار به حضور در رقابت های یوفای فصل آینده باشد.نیوکاسل با این پیروزی 25 امتیازی شد و در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت.

جویی بارتون در دقیقه 90 این دیدار موفق شد از روی نقطه پنالتی ، پیروزی دیرهنگام نیوکاسل را رقم بزند.

امروز در ادامه این رقابت ها دو دیدار حساس زیر برگزار می شود:
* لیورپول - منچستریونایتد
* آرسنال - چلسی

کد مطلب 605227

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