نیوکاسل در خانه فولهام پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیوکاسل پس از درخششی که در هفته پانزدهم رقابت ها مقابل آرسنال داشت و صدرنشین رقابت ها را متوقف کرد، هفته گذشته مقابل بیرمنگام به برتری رسید و این هفته هم فولهام را شکست داد تا دست کم امیدوار به حضور در رقابت های یوفای فصل آینده باشد.نیوکاسل با این پیروزی 25 امتیازی شد و در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت.

جویی بارتون در دقیقه 90 این دیدار موفق شد از روی نقطه پنالتی ، پیروزی دیرهنگام نیوکاسل را رقم بزند.

امروز در ادامه این رقابت ها دو دیدار حساس زیر برگزار می شود:

* لیورپول - منچستریونایتد

* آرسنال - چلسی