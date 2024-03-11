سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال تبلیغات حراج‌های آخر سال شاهد ارسال لینک‌های فیشینگ در شبکه‌های‌اجتماعی هستیم که با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه در این روزها برخی از مجرمان سایبری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، با تبلیغ فروش کالاهای ارزان قیمت و طرح‌های وسوسه انگیز، حراج‌های آخر سال، تخفیفات چشمگیر پوشاک و … در شبکه‌های اجتماعی قصد تطمیع شهروندان را داشته و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: در این روش‌ها مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی و چرب زبانی اعتماد خریدار را جلب کرده و از او می‌خواهند بخشی از پول کالای مورد نظر خود را را واریز کرده و پس از دریافت کالا مابقی وجه را واریز کنند و متأسفانه شهروندان بعداز واریز وجوه به حساب کلاهبردار هیچ‌گونه کالایی دریافت نکرده و فروشنده پاسخگو نبوده و یا کالای تحویلی به آنها تقلبی و متفاوت با کالای انتخابی است.

وی به شهروندان توصیه کرد فریب برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی با وعده‌های حراج آنلاین، تخفیف ویژه آخر فصل و قیمت‌هایی باور نکردنی را نخورند و اگر قصد خرید آنلاین را دارند حتماً از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنند.