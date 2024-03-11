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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

استاندار ایلام:

«اهلیت» از مهم‌ترین شروط واگذاری کشتارگاه دام است

«اهلیت» از مهم‌ترین شروط واگذاری کشتارگاه دام است

ایلام-استاندار ایلام گفت: «اهلیت» از مهم‌ترین شروط واگذاری کشتارگاه دام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر دوشنبه در دیدار با اکبر باقرزاده معاون دفتر حقوقی سازمان خصوصی‌سازی که به منظور انجام صورت‌جلسه نهایی و اعاده کشتارگاه دام ایلام به شرکت پشتیبانی امور دام، به استان سفر کرده است، ضمن تاکید بر تسریع در انجام امورات پایانی برای خلع ید این کشتارگاه و بازگشت به بیت‌المال، گفت: پس از انجام مراحل مقدماتی حقوقی برای بازگشت کشتارگاه دام ایلام، اکنون مراحل نهایی آن در حال انجام است که امروز صورت‌جلسه نهایی و اعاده این ملک به بیت‌المال توسط نمایندگان حقوقی سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود.

بهرام‌نیا خاطرنشان کرد: این کشتارگاه پس از انجام مراحل نهایی برای واگذاری به شرکت پشتیبانی امور دام، سپس به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار و به چرخه تولید بازگردد.

وی اضافه کرد: پس از واگذاری این مجموعه به افراد دارای اهلیت، سپس این مجموعه فعال و علاوه بر تامین گوشت، در رونق و اشتغال‌زایی استان موثر است.

لازم به ذکر است سال ۹۶، کشتارگاه دام ایلام که در آن زمان ارزش میلیاردی داشت با ۱۲ میلیارد تومان و اقساط سالیانه‌ی ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی واگذار شد که اصلاً اهلیت این کار را نداشت و از شخصی که قرار بوده مابقی هزینه‌ی کشتارگاه را به صورت قسطی پرداخت کند از آن زمان تاکنون هیچ مبلغی وصول نشده بود و کشتارگاه غیر فعال بود و کارگران هم طلب خود را دریافت نکرده بودند که در تاریخ ۵ اردیبهشت سال‌جاری دکتر بهرام‌نیا استاندار ایلام از کشتارگاه دام ایلام بازدید کرد و در جریان مشکلات این کشتارگاه قرار گرفت و در آن محل پس از استماع صبحت‌های صاحب کشتارگاه و کارگران دستور داد که پیگیرهای لازم و قانونی در اسرع وقت برای بازگشت این کشتارگاه به بیت‌المال انجام شود که امروز در مراحل نهایی روند بازگشت این کشتارگاه به پشتیبانی امور دام و پس از آن واگذاری به سرمایه‌گذار داری اهلیت هستیم.

کد مطلب 6052281

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