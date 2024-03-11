به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر دوشنبه در دیدار با اکبر باقرزاده معاون دفتر حقوقی سازمان خصوصیسازی که به منظور انجام صورتجلسه نهایی و اعاده کشتارگاه دام ایلام به شرکت پشتیبانی امور دام، به استان سفر کرده است، ضمن تاکید بر تسریع در انجام امورات پایانی برای خلع ید این کشتارگاه و بازگشت به بیتالمال، گفت: پس از انجام مراحل مقدماتی حقوقی برای بازگشت کشتارگاه دام ایلام، اکنون مراحل نهایی آن در حال انجام است که امروز صورتجلسه نهایی و اعاده این ملک به بیتالمال توسط نمایندگان حقوقی سازمان خصوصیسازی انجام میشود.
بهرامنیا خاطرنشان کرد: این کشتارگاه پس از انجام مراحل نهایی برای واگذاری به شرکت پشتیبانی امور دام، سپس به سرمایهگذار دارای اهلیت واگذار و به چرخه تولید بازگردد.
وی اضافه کرد: پس از واگذاری این مجموعه به افراد دارای اهلیت، سپس این مجموعه فعال و علاوه بر تامین گوشت، در رونق و اشتغالزایی استان موثر است.
لازم به ذکر است سال ۹۶، کشتارگاه دام ایلام که در آن زمان ارزش میلیاردی داشت با ۱۲ میلیارد تومان و اقساط سالیانهی ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی واگذار شد که اصلاً اهلیت این کار را نداشت و از شخصی که قرار بوده مابقی هزینهی کشتارگاه را به صورت قسطی پرداخت کند از آن زمان تاکنون هیچ مبلغی وصول نشده بود و کشتارگاه غیر فعال بود و کارگران هم طلب خود را دریافت نکرده بودند که در تاریخ ۵ اردیبهشت سالجاری دکتر بهرامنیا استاندار ایلام از کشتارگاه دام ایلام بازدید کرد و در جریان مشکلات این کشتارگاه قرار گرفت و در آن محل پس از استماع صبحتهای صاحب کشتارگاه و کارگران دستور داد که پیگیرهای لازم و قانونی در اسرع وقت برای بازگشت این کشتارگاه به بیتالمال انجام شود که امروز در مراحل نهایی روند بازگشت این کشتارگاه به پشتیبانی امور دام و پس از آن واگذاری به سرمایهگذار داری اهلیت هستیم.
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