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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

تولیت آستان قدس رضوی با آیت الله نوری همدانی در مشهد دیدار کرد

تولیت آستان قدس رضوی با آیت الله نوری همدانی در مشهد دیدار کرد

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی با مرجع جهان اسلام آیت الله العظمی نوری همدانی در مشهد مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی در این دیدار ضمن تقدیر از خدمات آستان قدس رضوی به زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و مدیریت وی در تولیت آستان قدس رضوی به سوابق ایشان در قم و خدمت به طلاب اشاره و اظهار کرد: این نتیجه اخلاص شماست که خداوند این توفیق خدمت را به شما عنایت فرمود.

آیت الله العظمی نوری همدانی ارتباط بین حوزه علمیه قم و مشهد را بسیار مؤثر دانسته و عنوان کرد: باید این ارتباط گسترش پیدا کند و تقویت شود.

وی وضعیت جهان اسلام را نگران کننده خواند و گفت: امروز وضعیت غزه بسیار تأسف بار است که روزانه صدها نفر مردم بی گناه از زن و کودک کشته می‌شوند ولی سران کشورهای اسلامی یا مخفیانه به صهیونیست کمک می‌کنند و یا با سکوت مرگبار خود بی تفاوت هستند.

آیت الله العظمی نوری همدانی با اشاره به فرمایش امام راحل درباره فلسطین خاطرنشان کرد: اگر کشورهای اسلامی سخن امام راحل را گوش می‌کردند، امروز اثری از صهیونیست نبود، امروز هم وظیفه ما نسبت به ملت مظلوم فلسطین سنگین است و باید به این موضوع توجه کرد.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار حجت الاسلام مروی گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته از سوی آستان قدس رضوی ارائه کرد.

کد مطلب 6052345

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