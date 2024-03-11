تولیت آستان قدس رضوی با آیت الله نوری همدانی در مشهد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی در این دیدار ضمن تقدیر از خدمات آستان قدس رضوی به زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و مدیریت وی در تولیت آستان قدس رضوی به سوابق ایشان در قم و خدمت به طلاب اشاره و اظهار کرد: این نتیجه اخلاص شماست که خداوند این توفیق خدمت را به شما عنایت فرمود.

آیت الله العظمی نوری همدانی ارتباط بین حوزه علمیه قم و مشهد را بسیار مؤثر دانسته و عنوان کرد: باید این ارتباط گسترش پیدا کند و تقویت شود.

وی وضعیت جهان اسلام را نگران کننده خواند و گفت: امروز وضعیت غزه بسیار تأسف بار است که روزانه صدها نفر مردم بی گناه از زن و کودک کشته می‌شوند ولی سران کشورهای اسلامی یا مخفیانه به صهیونیست کمک می‌کنند و یا با سکوت مرگبار خود بی تفاوت هستند.

آیت الله العظمی نوری همدانی با اشاره به فرمایش امام راحل درباره فلسطین خاطرنشان کرد: اگر کشورهای اسلامی سخن امام راحل را گوش می‌کردند، امروز اثری از صهیونیست نبود، امروز هم وظیفه ما نسبت به ملت مظلوم فلسطین سنگین است و باید به این موضوع توجه کرد.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار حجت الاسلام مروی گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته از سوی آستان قدس رضوی ارائه کرد.