به گزارش خبرنگار مهر، صادق اسداللهی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: زنبوردار در خواست کتبی خود را قبل از کوچ به استان یا شهرستان مقصد با رعایت مفاد دستورالعمل مجوز کوچ، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ ارائه کند تا آن مدیریت طبق مقررات نسبت به صدور مجوز کوچ اقدام کند.
وی گفت: کوچ زنبورستانها از استانی به استان دیگر مستلزم ارائه گواهی بهداشتی دامپزشکی معتبر از استان مبدأ توسط متقاضی است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ پس از وصل درخواست زنبوردار، متقاضی کوچ را با تعیین مقصد کوچ به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مقصد معرفی و رونوشتی از معرفینامه صادره را برای برنامهریزی و اطلاع به معاونت بهبود تولیدات دامی استان مقصد ارسال میکنند.
اسد الهی، تصریح کرد: درصورتیکه درخواست اسکان کلنی زنبورعسل در یک منطقه توسط دو زنبوردار در یکزمان به شهرستان مقصد برسد، اولویت با زنبوردار دارای سابقه اسکان در آن منطقه خواهد بود.
وی گفت: کوچ و جابهجایی زنبورستانها در مواقع خاص نظیر آمارگیری سالانه با ابلاغ سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع است.
