تلفات انسانی ناشی از وقوع حوادث در کشور 22 درصد کاهش یافت

حسین باقری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان امور عمرانی استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال حوادث غیر مترقبه سه هزار میلیارد تومان خسارت مالی در کشور به دنبال داشته است، اظهار داشت: همچنین با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در هشت ماهه نخست سال جاری، خسارات مالی ناشی از وقوع سوانح غیر مترقبه در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این در حالی است که طی هشت ماهه نخست امسال، تعداد 629 مورد حوادث غیر مترقبه در کشور به وقوع پیوست که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 518 مورد بوده با رشد 18 درصدی مواجه بوده است.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور در ادامه از اختصاص اعتباراتی به امر پیشگیری و آمادگی در زمینه وقوع حوادث غیر مترقبه‌ برای نخستین بار در کشور خبر داد و یادآور شد : امسال از 700 میلیارد تومان اعتبارات بخش ستاد حوادث غیر مترقبه کشور، 10 درصد به بخش پیشگیری و 15 درصد نیز به بخش آمادگی سوانح و حوادث غیر مترقبه تخصیص یافته است.

باقری تخصیص این اعتبارات در بخش‌ های یاد شده را از جمله اقدامات اساسی دولت در راستای کاهش تلفات انسانی و خسارات ناشی از وقوع سوانح غیر مترقبه یاد کرد و افزود: در سالهای گذشته اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه کشور تنها در راستای جبران حوادث بوده است.