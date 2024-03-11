مدیرکل جدید صدا و سیمای آبادان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه آئین معارفه و تکریم مدیران جدید و سابق صدا و سیمای آبادان با حضور «حسن عابدینی» معاون امور استان‌های صدا و سیما و سایر مسؤولان شهرستانی برگزار شد.

معاون امور استان‌های صدا و سیما در این مراسم گفت: هیچکس در ایران نیست که نام آبادان و خرمشهر را نشنیده باشد، این دو شهر سرچشمه و سرآغاز جبهه جهانی مقاومت و همچنین محل صدور فرهنگ مقاومت از ایران به سراسر جهان هستند.

عابدینی افزود: الگوگیری از رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس فقط در کشورهای مسلمان و شیعه انجام نشده بلکه فرهنگ بسیج و مقاومت میان همه آزادگان و در سراسر جهان در حال گسترش است.

وی بیان کرد: دشمنان در دوره‌های مختلف تلاش کردند تا از طریق جنگ سرد نظام اسلامی را از بین ببرند و پس از آن با تحریم‌های شکننده خواستند به هدفشان برسند. امروزه به مدد توانمندی‌های کشور توانستیم از این دو گردنه عبور کنیم.

عابدینی ادامه داد: دشمنان در سومین مرحله وارد جنگ تحریف با نظام شدند که با استفاده از ابزار رسانه سعی کردند بر مسؤولان و افکار عمومی اثر بگذارند. راه اندازی ۲۹۰ شبکه فارسی زبان علیه کشور ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی قطعاً با هدف گردش آزاد اطلاعات نیست، اگر هدفشان اطلاع رسانی بود چرا برای کشورهای چین و هند با جمعیت‌های میلیاردی شبکه‌های رایگان راه نمی‌اندازند.

وی یادآور شد: امروزه راهکار مقابله با فتنه تحریف بی شک جهاد تبیین است و یکی از قرارگاه‌های اصلی آن رسانه ملی است و در همین راستا در چهارچوب سند تحول صداوسیما بر هویت محوری و عدالت‌گستری تاکید شده است.

معاون امور استان‌های صدا و سیما با بیان اینکه آبادان نزدیک‌ترین صدا و سیما به نوار مرزی است، گفت: در سال ۸۲ و آغاز حمله آمریکا به عراق با توجه به تخریب زیر ساخت‌های این کشور مراکز آبادان و ایلام امواج شبکه العالم را در عراق تقویت کرد و اخبار تحولات منطقه را در عراق منتشر کردند که این نشان از اهمیت و موقعیت صدا و سیمای آبادان دارد.

عابدینی با اشاره به راه اندازی شبکه‌های انتخابات گفت: در انتخابات ۱۴۰۲ به منویات رهبری در حوزه جهاد تبیین عمل کردیم و در همین راستا راه اندازی ۲۰۰ کانال انجام شد که از نظر فنی با شگفتی کارشناسان رسانه مواجه شد و توانست در جشنواره‌ای بی یو جایزه دریافت کند.

لزوم استفاده از ظرفیت اصحاب قلم

مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز آبادان هم در این آئین گفت: در تولیدات رسانه‌ای و در راستای سند تحول سازمان تمرکز ما بر دو راهبرد عدالت‌گستری هویت محوری خواهد بود و تلاش می‌کنیم از ظرفیت اصحاب قلم اندیشه فرهنگ و هنر بیشتر استفاده کنیم.

بهروز رضایی افزود: همه نخبه‌ها کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه و اقشار مختلف مردم باید در شبکه آبادان جایگاه داشته باشند؛ لذا ما باید به نحوی عمل کنیم تا همه مردم خواسته‌ها و مطالبات خود را در رسانه ملی بیشتر مشاهده کنند.

به گزارش مهر، در این مراسم «رضایی» به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای آبادان منصوب و از تلاش‌های چهار ساله «ناصر بهرام» مدیرکل پیشین شبکه آبادان قدردانی شد.