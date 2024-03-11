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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر:

ارتباطات مخابراتی استان بوشهر در زمان انتخابات به خوبی انجام شد

ارتباطات مخابراتی استان بوشهر در زمان انتخابات به خوبی انجام شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهرگفت: با هماهنگی و همدلی و تلاش اپراتورهای تلفن همراه شبکه ارتباطی به صورت پایدار و بدون قطعی در خدمت فرایند انتخابات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان بوشهر و میزان پایداری ارتباطات در ایام انتخابات ارائه داد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به اختلال در شبکه ارتباطی، خرابکاری عمدی و قطع خطوط فیبر نوری در روز انتخابات گفت: با هماهنگی و همدلی و تلاش اپراتورهای تلفن همراه شبکه ارتباطی به صورت پایدار و بدون قطعی در خدمت فرایند انتخابات قرار گرفت.

وی افزود: در روز قبل از انتخابات مانورهایی به منظور آمادگی پرسنل فنی حوزه ارتباطات و برقراری مسیرهای پشتیبان به منظور کاهش آسیب پذیری شبکه ارتباطی برگزار شد.

در پایان این نشست که به ریاست استاندار بوشهر و حضور سردار قمی معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر به عنوان یکی از دستگاه‌های برتر در حوزه پدافند غیر عامل تقدیر شد.

کد مطلب 6052592

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