۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۲

کارشناس اداره کل هواشناسی کرمان:

سامانه بارشی ناپایدار روز سه شنبه وارد کرمان می شود

کرمان- کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از فعالیت سامانه بارشی ناپایدار از اواخر روز سه شنبه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه راستی گفت: برای اواخر وقت روز سه شنبه با فعالیت سامانه بارشی ناپایدار در سطح استان کرمان، عمده بارش‌ها در مناطق نیمه شمالی، شمال غربی و غرب و مرکز استان کرمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه با ورود این سامانه بارشی آبگرفتگی معابر به صورت نقطه‌ای و جاری شدن روان آب‌ها دور از انتظار نیست افزود: برای روز سه شنبه وزش باد در اکثر مناطق شاهد هستیم، اما برای مناطق شرقی وزش نسبتاً شدید به همراه گردوخاک که باعث خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً آرام گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

