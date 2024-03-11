سامانه بارشی ناپایدار روز سه شنبه وارد کرمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه راستی گفت: برای اواخر وقت روز سه شنبه با فعالیت سامانه بارشی ناپایدار در سطح استان کرمان، عمده بارش‌ها در مناطق نیمه شمالی، شمال غربی و غرب و مرکز استان کرمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه با ورود این سامانه بارشی آبگرفتگی معابر به صورت نقطه‌ای و جاری شدن روان آب‌ها دور از انتظار نیست افزود: برای روز سه شنبه وزش باد در اکثر مناطق شاهد هستیم، اما برای مناطق شرقی وزش نسبتاً شدید به همراه گردوخاک که باعث خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً آرام گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.