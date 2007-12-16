تصویب قانون حفاظت از خاک در ایران ضروری است

منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تصویب قانون جامع حفاظت از خاک علاوه بر اینکه بهره برداری از خاک را افزایش می دهد و بر اساس آن هیچ کس اجازه ندارد حتی در اراضی شخصی بدون رعایت قانونهای مربوطه دست به کاشت و برداشت غیر اصولی بزند، موجب اصلاح مدیریت اراضی و خاک می شود.

وی افزود: حفظ صحیح خاک نیازمند ایجاد یک متولی مشخص است که در ایران هنوز نهادی که به تنهایی عامل به این امر باشد مشخص نشده است و امور مربوط به آن در دست سازمانهای مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و .... است.

مسئول امور فرهنگی انجمن خاک ایران خاطرنشان کرد: نیروی انسانی در تشدید فرسایش خاک بسیار موثر است به نحوی که در گذشته که دخالت انسان در طبیعت کمتر بود، فرسایش خاک در حد تثبیت شده بود.

گرجی یادآور شد: طبق آخرین آمار ارائه شده فرسایش خاک در ایران سالانه به یک میلیارد تن می رسد و در آسیا، ایران مقام اول را در فرسایش خاک دارد و علاوه بر آن فرسایش خاک در قاره آسیا بیش از دیگر قاره ها صورت می گیرد و روند تخریب خاک بدین صورت می تواند برنامه های توسعه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی عنوان کرد: خاک همه احتیاجات بشر را تامین می کند و روز به روز حتی با کشف اختراعات و اکتشافات جدید نیاز بشر به این عنصر افزایش می یابد.

این مسئول بیان داشت: مدیریت پایدار یکی از راه های مقابله با فرسایش خاک است که این امر مستلزم آموزش و فرهنگسازی در بین اقشار جامعه از طریق رسانه ها یا کتب درسی وداستانی است.