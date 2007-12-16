تلاش روسیه برای مقابله با هژمونی غرب در پوشش فعالیتهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز روز پنجشنبه 22 آذر در خبری فوری اعلام کرد که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس در واکنش به اقدام دولت روسیه در تعطیل کردن مراکز فرهنگی انگلیس، این اقدام راغیر قابل پذیرش و غیر قانونی خواند.

براون گفت : فعالیت سازمانهای فرهنگی انگلیس در روسیه و دیگر نقاط جهان، از اهمیت ویژه ای در این مناطق برخوردار بوده و این اقدام روسیه،غیر قانونی و غیر قابل قبول است.

وزارت امور خارجه روسیه چهارشنبه 21 آذر طی بیانیه ای اعلام کرده بود که دفتر شورای فرهنگی انگلیس واقع در مسکو، از اول ژانویه سال 2008 نمی تواند به فعالیتهایش ادامه دهد.

براون این مؤسسات را شورای فرهنگی و آموزشی بریتانیا توصیف کرد که کار فوق العاده ای را در روسیه و سایر کشورهای جهان انجام می دهد، اما ظاهراً روسیه به فعالیتهای این سازمانها معترض است.

انگلیس و روسیه تقابل اطلاعاتی

داستان تقابل اطلاعاتی دو کشور انگلیس و روسیه موضوعی است که در چند سال گذشته بر روابط دو کشور سایه افکنده و هر دو همدیگر را متهم به جاسوسی همدیگر می کنند.

کشف شبکه جاسوسی انگلیس در سفارت این کشوردرمسکو که با استفاده ازامواج مغناطیسی از یک سنگ و عکسبرداری صورت می گرفت؛ در دو سه سال گذشته موضوعی بود که به این اتهامات ابعادی تازه بخشید.

در پی این موضوع دو کشور به مناسبتهای مختلف همدیگر را متهم به جاسوسی از دیگری کردند و مرگ "الکساندر لیتویننکو" مامور اطلاعاتی سابق روسیه در بیمارستانی در لندن، که انگلیس انگشت اتهام را به سوی روسیه دراز کردَ؛ به این اتهامات دامنه بیشتری بخشید.

در همین رابطه در 19 آبان ماه پلیس انگلیس خبر داد که یک فرد حدودا 20 ساله که متهم به داشتن مواد منفجره بوده؛ روز چهارشنبه در شهر لیدز در شمال انگلیس دستگیر شده است.

این در حالی بود که مطبوعات انگلیس خبر از دستگیری این فرد به جرم فروش اطلاعات محرمانه نظامی به روسیه داده بودند.

روسیه نیز به نوبه خود بارها مؤسسات و سازمانهای غیردولتی غرب فعال در این کشور را متهم کرده است که به اقدامات جاسوسی مشغول هستند.

به باور روسیه، اشتغال نداشتن این سازمانها به کاری که برعهده آنها نهاده شده؛ یکی از مواردی است که کرملین بر آن است تا مانعی جدی در برابر آنها ایجاد کند.

همچنین کمکهای مالی غرب به سازمانهای مخالف در داخل روسیه که عمدتاً از طریق سازمانهای غیردولتی غربی صورت می گیرد؛ از دیگر مواردی است که مسکو بر آن حساسیت بسیاری دارد.

رهبران روسیه بارها نارضایتی خود را از تلاشهای این سازمانهای غیر دولتی درحمایت از مخالفان اعلام کرده اند.

مخالفت روسیه با سازمانهای فرهنگی کشورهای غربی در این کشور، بعد دیگری نیز دارد که ولادیمیر پوتین اخیراً در این باره به اظهار نظر پرداخت.

چندی پیش پوتین از نبود آزادی عمل سازمانهای فرهنگی روسیه درغرب ابراز ناخرسندی کرد؛ بر این نکته تاکید کرد که اگر کشورهای غربی خواهان فعالیت آزادانه سازمانهای خود در روسیه هستند؛ باید به سازمانهای روسی نیز در کشورهای خود اجازه چنین فعالیتی را بدهند.

نکته دیگر اینکه قریب به یک قرن گذشته در روابط بین دولتها هرگونه تنش در حوزه های مختلف ریشه ای عمیق در حوزه سیاسی داشته است و ماجرای اخیر بین لندن و مسکو نیز از این قاعده مستثی نیست و روسیه اخیر به سبب بروز برخی از مسائل از جمله مخالفت با استقلال کوزوو، سپردفاع موشکی آمریکا در اروپا و پیمان نیروهای متعارف در اروپا که اخیراً از آن خارج شده، دچار تنشهای بنیادین با غرب به طور کلی و با آمریکا و انگلیس به طور خاص شده است که روسیه تمام این تقابلات را در راستای تضعیف خود در حوزه های اطلاعاتی و نظامی می داند و دولت پوتین بر آن است تا این میراث برجای مانده از دوران جنگ سرد را پیش از ترک کرملین یکسره کند.