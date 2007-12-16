عتریسی در گفتگو با مهر: توافق مخالفان وموافقان تنها راه بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی به لبنان است

پس از ترور هشت شخصیت لبنانی که همگی ماهیت سیاسی داشت؛ برای اولین بار موسسه نظامی لبنان یعنی ارتش هدف جریانهای تروریستی قرار گرفت؛ سرتیپ "فرانسوا الحاج" رئیس عملیات ارتش لبنان و نامزد احراز فرماندهی ارتش این کشور روز چهارشنبه 21 آذر در انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه بعبدا در بیروت کشته شد.

الحاج به عنوان نامزدی تصدی فرماندهی ارتش لبنان پس از نامزدی میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش برای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شد؛ وی از افراد نزدیک به میشل عون رئیس جریان ملی آزاد از رهبران برجسته مخالف دولت سنیوره به شمار می رفت.

الحاج که پس از این ترور به درجه سرلشگری نائل آمد؛ دارای مواضع مثبت و صریحی در حمایت از مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی بود؛ او از عوامل مهم موفقیت ارتش لبنان در سرکوب تروریستهای گروه سلفی تروریستی فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد بود و به سبب همین مواضع از حمایت گروه های مختلف به ویژه جریان ملی آزاد مسیحی به رهبری میشل عون و حزب الله برخوردار بود.

بی شک ترور این مقام مهم نظامی لبنان در شرایطی که این کشور همچنان به سبب انتخاب نشدن رئیس جمهوری با خلاء بزرگی روبرو است؛ ضربه بزرگی به ارتش لبنان و امنیت و ثبات این کشور بود و به اعتقاد تحلیلگران و شخصیتهای سیاسی لبنان، وظیفه گروه های مخالف و موافق دولت اکنون سنگین تر از قبل شده است و آنها باید هر چه زودتر با کنار گذاشتن اختلافات، ابتدا انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند و در ادامه درباره مسائل دیگر به توافق دست پیدا کنند تا ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به لبنان برگردد.

"طلال عتریسی استاد دانشگاه های لبنان"

دکتر "طلال عتریسی" استاد دانشگاه های لبنان و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره پیامدهای ترور سرتیپ فرانسوا الحاج فرمانده بخش عملیات ارتش لبنان گفت : این ترور درحقیقت موسسه نظامی و فرماندهی کنونی ارتش و جایگاهی را هدف قرار داد که قرار بود شهید الحاج در آن قرار گیرد، زیرا او به دلیل داشتن مواضع مثبت و وطن دوستی و سابقه طولانی در دفاع از حاکمیت لبنان در برابر اشغالگران اسرائیلی و حمایت از مقاومت، بهترین گزینه برای جانشینی سرلشگر میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش بود که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح است.

وی افزود: الحاج دارای مواضع ملی و ضد اسرائیلی بود، و با مقاومت برای آزاد سازی جنوب لبنان همکاری می کرد؛ از سوی دیگر او مسئول عملیات سرکوب گروه تروریستی فتح الاسلام بود که حل این پرونده برگ دیگری بر افتخارات ارتش و شخص الحاج اضافه کرد.

وی درباره این سئوال که آیا ترور الحاج ممکن است سبب به تعویق افتادن نشست دوشنبه این هفته مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری شود؟ به مهر گفت : با توجه به اینکه هنوز گروه های مختلف سیاسی درباره مسائل مختلف به ویژه مسئله انتخابات ریاست جمهوری به توافق نرسیده اند؛ احتمال دارد که این نشست به تعویق افتاد. به نظرم گروه های سیاسی باید مسئولیت خود را درک کنند تا هر چه زودتر به تفاهم برسند، زیرا این دوشنبه این هفته نیز انتخابات برگزار نشود به سبب در پیش بودن سال نو میلادی و تعطیلات کریسمس ممکن است این انتخابات تا دو و یا سه ماه دیگر به تعویق افتاد که این مسئله خلاء ریاست جمهوری را طولانی تر می کند و به زیان لبنان خواهد بود.

طلال عتریسی درباره عاملان این ترور اظهار داشت : شهید الحاج مواضع آشکار و ثابتی به ویژه در حمایت از مقاومت و ایستادگی در برابر اسرائیل داشت؛ او به مقاومت در برابر دشمن اعتقاد داشت؛ به نظرم دو احتمال در این باره وجود دارد؛ اولین احتمال قوی رژیم اسرائیل است که به سبب مواضع ضد اسرائیلی شهید الحاج، قطعا حذف وی به نفع این رژیم بود و احتمال دوم گروه فتح الاسلام است که به سبب اینکه در برابر ارتش و شخص الحاج شکست خوردند؛ ممکن است در این اقدام تروریستی دست داشته باشند.

در هر تروری که در لبنان اتفاق می افتد، اولین طرفی که از آن استفاده می برد، اسرائیل است و این بار نیز اسرائیل اولین استفاده کننده از آن است.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دورنمای لبنان پس از این ترور و مسئولیت گروه های سیاسی مخالف و موافق دولت سنیوره اظهار داشت : قطعا مخالفان و موافقان دولت مسئولیت بسیار سنگینی به عهده دارند؛ ارتش تنها موسسه و ارگانی است که همه گروه های سیاسی خواه مخالف و خواه موافق درباره آن هیچ اختلافی ندارند؛ زیرا ارتش فارغ از دعواهای سیاسی به مسئولیت خود که همان برقراری امنیت و دفاع از حاکمیت لبنان است، عمل می کند، بنابراین شرایط کنونی لبنان، بسیار حساس و شکننده است، خلاء ریاست جمهوری نمی تواند طولانی شود و گروه های سیاسی موافق و مخالف باید هرچه زودتر درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگر مسائل مورد اختلاف به توافق دست یابند تا ثبات سیاسی و اقتصادی و در نهایت امنیتی به لبنان بازگردد.