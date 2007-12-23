طرحهای تحقیقاتی گرفتار غبار گذر زمان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، به رغم اینکه یک تا چهار درصد اعتبارات جاری سازمانها و اداره های دولتی به امر تحقیق و پژوهش اختصاص دارد و از سوی تحقیق و پژوهش از ملزومات توسعه پایدار در زمینه های مختلف محسوب می شود، متاسفانه از 15 طرح تحقیقاتی در گیلان فقط یک طرح به ثمر می رسد.

یک پژوهشگر گیلانی در این زمینه گفت: پروسه پیچیده مکاتبات اداری و بستن قرار دادها که می تواند برای یک محقق که تمایل دارد کارش را سریع تر شروع و به انجام رساند خسته کننده است.

مجید رخشان افزود: رد شدن طرحهای تحقیقاتی بدون عقبه کارشناسی و دید تخصصی از جمله مشکلات این بخش است از این رو نگاه کردن به طرح های تحقیقاتی با رویکرد تخصصی امری لازم است.

زهرا حق پرست دیگر پژوهشگر گیلانی، مشکل عمده مخترعان و مبتکران استان را نبود مکان و فضای که بتوانند اختراع و ابداع خود را به مرحله تولید رسانند، ذکر کرد.

وی همچنین عنوان کرد: ازدیگر دلایل کاربری نشدن طرح های پژوهشی، همکاری نکردن مراکز صنعتی با واحدههای تحقیقاتی، کمبود امکانات آزمایشگاهی و گاهی علمی و اقتصادی بودن آنان است.

رضا زهیدی مبتکر برجسته گیلانی، دلیل اصلی عملی نشدن بسیار از طرح های تحقیقاتی را کمبود بودجه عنوان کرد و افزود: تخصیص اعتبارات بیشتر، تسریع در سرعت بخشی اهداف محققین و پژوهشگران را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه گیلان نیز در این ارتباط گفت: براساس مصوبه دولت و قانون بودجه سال 86 امسال یک تا چهار درصد اعتبارات جاری سازمانها و اداره ها باید در امور تحقیقی و پژوهشی هزینه شود.

دکترعبداله حاتم زاده اظهارداشت: براین اساس این قانون، امسال اعتبارات تحقیقات وپژوهش در گیلان یک میلیارد و 220 میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه دولت که یک تا چهار درصد اعتبارات جاری سازمانها و ادارات باید برای این امر اختصاص داه شود نه اینکه چنین سابقه ای در ایران وجود نداشته، هنوز عملیاتی نشده است.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان هم گفت: درحین هزینه و طول سال نظارتی بر اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی سازمانها و ادارات استان وجود ندارد.

دکتر بهزاد ظهیری افزود: نظارت ما، نظارت برنامه ای است یعنی آخر سال از طریق گزارش گیری از دستگاهها اعمال می شود.

وی یادآورشد: در صورت بررسی و قصور قانونی دستگاهی احصاء شد مستوجب تعقیب اداری است زیرا به تکلیف مقرر قانونی خودعمل نکرده است.