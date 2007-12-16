نخستین کرسی آموزش ارزشهای گفتگو و فرهنگ صلح در مصر تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آیسیسکو، نخستین کرسی دانشگاهی آموزش ارزشهای گفتگو و فرهنگ صلح آیسیسکو با حضور عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو)، دکتر هانی هلال وزیر آموزش عالی،دکتر علی عبدالرحمان یوسف دبیر کل اتحادیه جهانی دانشگاههای اسلامی و تعدادی از استادان و شخصیتهای فرهنگی برجسته در قاهره تأسیس شد.

هدف از تأسیس این کرسی آموزشی تأکید بر ارزشهای گفتگو، فرهنگ صلح، حقوق بشر، جلوگیری از انحراف و خشونت، بهبود آموزش عالی، توسعه تحقیقات علمی و ساماندهی مسائل تربیتی اعلام شده است.

در این کرسی آموزشی ضمن برگزاری سخنرانیها و نشستهایی درباره ارزشهای گفتگو، فرهنگ صلح، تحقیقات تخصصی درباره مسائل آموزش عالی نیز انجام می شود و همچنین قرار است نمایشگاه کتاب برگزارشده، از شخصیتهای برجسته دانشگاهی تجلیل و تألیفاتی نیز منتشر شود.

به مناسبت افتتاح این کرسی میزگرد "توسعه آموزش عالی به منظور خدمت رسانی به مسئله گفتگو و صلح" به ریاست دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری برگزار شد که بر اشاعه رسالت تمدن با تثبیت ارزشهای گفتگو و فرهنگ صلح تأکید کرد و گفت: بر اساس رسالت انسانی سازمانها، دانشگاهها و اتحادیه های اسلامی نقش مهمی در اشاعه مفاهیم صحیح تمدن اسلامی دارند.

وی در ادامه آموزش ارزشهای گفتگو، فرهنگ صلح، حقوق بشر و جلوگیری از انحراف و خشونت را یکی از اهداف سازمان آیسیسکو خواند و اظهار داشت : تشویق به گفتگوی بین تمدنها، فرهنگها، ادیان و عمل بر اساس اشاعه فرهنگ عدالت، صلح، مبانی آزادی و حقوق بشر بر اساس دیدگاه اسلام از دیگر اهداف تأسیس این کرسی است.

این کرسی ششمین کرسی دانشگاهی تأسیس شده از سوی آیسیسکو و اولین کرسی آموزشی است که از سوی اتحادیه جهانی دانشگاههای اسلامی تأسیس شده است.