مازندران رتبه سوم جذب خط اعتباری مکانیزاسیون را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عباسپور شامگاه دوشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری و کشاورزی شهرستان ساری اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی در پاییز امسال، مزارع شادابی داشتیم ولی نوسانات دمایی کنونی و با توجه به تراکم سبز بالا، مزارع مستعد عوامل خسارت زای گیاهی خواهند بود که در عدم پیشگیری و مبارزه احتمال افت ۵۰ درصدی عملکرد محصولات زراعی خواهیم داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: از چند منظر تحت قضاوت هستیم و باید بتوانیم پاسخگوی توقعات جامعه کشاورزی باشیم و اطلاع رسانی مناسب و آگاه سازی کشاورزان در کنترل و مبارزه با این عوامل خسارت زا کارآمد خواهد بود که این مهم همت جمعی در این بازه زمانی حساس را مطالبه می‌کند.

وی با اشاره به حمایت ویژه در کشت علوفه افزود: چند برنامه در تأمین تنوع و تعداد ارقام برای کشت علوفه و بحث پشتیبانی در تأمین اعتبار این حوزه داریم.

این مسؤول در ادامه بر احتمال خطر شکسته شدن قرنطینه آفت برگ خوار پاییزه با انتقال علوفه از استان‌های درگیر به مازندران اشاره کرد و خواستار توجه ویژه در این موضوع شد.

عباسپور با یادآوری اینکه در بحث اخذ سهمیه کودی برای استان افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، گفت: پروژه‌هایی در بحث طرح تغذیه، طرح icm و کشت جایگزین در سال آینده خواهیم داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در جذب خط اعتباری مکانیزاسیون رتبه سوم کشوری را دارا هستیم، اضافه کرد: ثبت دقیق آمارهای سطوح کشت زراعی و باغی مورد تاکید است.