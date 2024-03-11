۳۰۰ نیروی اورژانس کرمانشاه در شب چهارشنبه سوری آماده باش هستند

مسعود قلعه سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب چهارشنبه آخر سال که به چهارشنبه سوری شهرت دارد، ۳۰۰ نیروی امدادی اورژانس به صورت آماده باش خواهند بود.
وی افزود: فعالیت اورژانس در تمام روزهای سال به صورت ۲۴ ساعته و شیفت بندی است اما با توجه به احتمال حجم بالای مراجعه کننده در شب چهارشنبه آخر سال شرایط ویژهتری در این شب اتخاذ شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: ۸۵ دستگاه آمبولانس، اتوبوس آمبولانس و موتورلانس نیز در اختیار نیروهای امدادی قرار دارد تا در کوتاهتریم زمان ممکن به محل حوادث اعزام شوند.
وی ادامه داد: بر اساس آمارها و تجربیات سالهای گذشته بیشتر مصدومیتها در این شب از ناحیه دست و چشم گزارش شده است.
قلعه سفیدی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی با شماره ۱۱۵ فوریتهای اورژانس تماس حاصل نمایند.
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