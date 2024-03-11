به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی طرح دیدار، سکوهای دائمی خرید حضوری و اینترنتی عرضه کالاهای اساسی معیشتی و تنظیم بازار به مناسبت استقبال از بهار و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در طرح دیدار اقلام و کالاهای اساسی بین ۸ تا ۳۰ درصد زیر قیمت مصرف کننده عرضه میشوند.
فرماندار بیان کرد: مردم علاوه بر اینکه از کالابرگ استفاده میکنند از تخفیف نیز برخوردار میشوند.
وی گفت: طرح دیدار در مشهد به صورت پایلوت اجرا میشود و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح، در سطح کشور انجام خواهد شد.
داوری افزود: یکی از نقاط قوت طرح دیدار این است که اگر افراد خصوصی و ادارات در این طرح تفاهم نامه ببندند میتوانند سه برابر اعتبارشان خرید انجام دهند و علاوه بر آن تخفیف ۸ تا ۳۰ درصدی را هم استفاده کنند که به نفع مصرف کننده است.
فرماندار مشهد افزود: در حال حاضر ۱۰۰ فروشگاه در مشهد در این طرح قرار دارد که فروشگاهها و بانکها در نرم افزار این طرح مشخص شدهاند و فروشگاههایی که در آینده به این طرح اضافه شوند در نرم افزار جای گذاری میشوند.
وی گفت: این طرح همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شده است.
داوری با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد فضای رقابتی برای کاهش قیمت در فروشگاهها هستیم، ادامه داد: امکان دارد که این طرح را فروشگاه، اپلیکیشن و برندهای دیگر نیز اجرا کنند که این به نفع مردم است و هدف و شعار اجرای این طرح «تغییری جدید به نفع مردم» است.
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