به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی طرح دیدار، سکوهای دائمی خرید حضوری و اینترنتی عرضه کالاهای اساسی معیشتی و تنظیم بازار به مناسبت استقبال از بهار و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در طرح دیدار اقلام و کالاهای اساسی بین ۸ تا ۳۰ درصد زیر قیمت مصرف کننده عرضه می‌شوند.

فرماندار بیان کرد: مردم علاوه بر اینکه از کالابرگ استفاده می‌کنند از تخفیف نیز برخوردار می‌شوند.

وی گفت: طرح دیدار در مشهد به صورت پایلوت اجرا می‌شود و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح، در سطح کشور انجام خواهد شد.

داوری افزود: یکی از نقاط قوت طرح دیدار این است که اگر افراد خصوصی و ادارات در این طرح تفاهم نامه ببندند می‌توانند سه برابر اعتبارشان خرید انجام دهند و علاوه بر آن تخفیف ۸ تا ۳۰ درصدی را هم استفاده کنند که به نفع مصرف کننده است.

فرماندار مشهد افزود: در حال حاضر ۱۰۰ فروشگاه در مشهد در این طرح قرار دارد که فروشگاه‌ها و بانک‌ها در نرم افزار این طرح مشخص شده‌اند و فروشگاه‌هایی که در آینده به این طرح اضافه شوند در نرم افزار جای گذاری می‌شوند.

وی گفت: این طرح همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شده است.

داوری با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد فضای رقابتی برای کاهش قیمت در فروشگاه‌ها هستیم، ادامه داد: امکان دارد که این طرح را فروشگاه، اپلیکیشن و برندهای دیگر نیز اجرا کنند که این به نفع مردم است و هدف و شعار اجرای این طرح «تغییری جدید به نفع مردم» است.