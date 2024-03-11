تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اجرای پویش ملی سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که با تلاشها و دلسوزیهای همه ی اعضای محترم هیأت علمی شاهد پیشرفتهای فراوانی در دانشگاه هستیم.
وی افزود: هفته گذشته اجلاس سه روزه رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد و در این اجلاس کرمانشاه سرآمد همه دانشگاهها و درخشانترین دانشگاه در حوزههای مختلف بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: روز اول اجلاس در سالن اجلاس سران که وزارت بهداشت همسایه و منطقه، نمایندگان سازمانجهانی بهداشت، سفرای ۲۵ کشور و رؤسای دانشگاهها و مسئولین کشور حضور داشتند، از دانشگاه کرمانشاه به عنوان تنها دانشگاه برتر در حوزه سلامت خانواده و نظام ارجاع تقدیر شد.
وی افزود: همچنین از سه دانشگاه در پویش ملی سلامت (طرح غربالگری دیابت و فشار خون بالا) تقدیر شد که دانشگاه اول کرمانشاه بود و از دانشگاه اصفهان و کردستان با عناوین دوم و سوم تقدیر شد.
محمدی خاطرنشان کرد: در همان روز در برنامه وزارت کشور و وزارت علوم در رتبه بندی دانشگاهها در بینالمللی سازی، مدیریت بینالملل دانشگاه رتبه برتر را کسب نمود و در این جشنواره که بانام ثریا بود دانشگاه کرمانشاه توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد قدردانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در سه حوزه مهم دیگر در روز دوم اجلاس در جلسه وزارتخانه از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تقدیر به عمل آمد: بالاترین روند رشد در حوزه تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت دانشگاه و مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه با عناوین رتبه اول تقدیر شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یادآور شد: جایگاه دانشگاه کرمانشاه به لطف خدا در وزارتخانه جایگاه بالایی است و ایننتیجه تلاش همه همکاران ارجمند است.
