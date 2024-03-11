ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه اوایل هفته آینده

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، موج ناپایدار، همچنان تا عصر امروز، علاوه بر افزایش ابر و در بعضی ساعات وزش باد، بارش‌هایی نیز (غالباً به شکل پراکنده) همراه با رعدوبرق، بویژه برای نیمه شرقی و نواحی جنوبی استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: با عبور این موج، از فردا (سه شنبه) تا جمعه، به دلیل تقویت شرایط پایدار، روند افزایش دمای هوا، مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: سامانه ناپایدار دیگری، از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته ضمن کاهش دمای روزانه، به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.