50 روز تا پایان انتظار 10 ساله برای افتتاح سینما آزادی

مهندس اکبر تشکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ، خاطر نشان کرد: ساخت دوباره سینما آزادی به عنوان خاطره سینمای ایران پس از آتش سوزی به علت های مختلف 10 سال متوقف مانده بود و مدیریت شهری ساخت این سینما را به عنوان وظیفه خود و خدمت به اهالی سینما و مردم تهران در کمتر از 2 سال به انجام رسانده است.

وی در مورد دلایل توقف ساخت سینما آزادی یادآور شد: پس از آتش سوزی سینما، مسابقه طراحی آن برگزار شد و دهها طرح هم در این زمینه ارائه شد که متأسفانه بسیاری از آنها اجرایی نبودند و برخی دیگر نیز برای زمینی به مساحت 2500 متر مربع طراحی شده بودند و این درحالی است که کل زمین سینما آزادی 850 متر مربع مساحت دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری تهران با مشارکت حوزه هنری طرحی را براساس مشخصات زمین و با درنظر گرفتن کلیه نیازها و کاربریهای لازم تهیه کرد و حتی کلیه مجوزهای لازم را از کمسیون ماده 5 و با رعایت تمامی آیین نامه مربوط به زلزله و ...اخذ کرده است.

تشکری نیا از سینما آزادی به عنوان یک ساختمان هوشمند یاد کرد و افزود: با تأکیدات شهردار تهران در ساخت این سینما آخرین متد ساخت و ساز ، تأسیسات و امکانات صوت و تصویر به کار گرفته شده است و ساخت این سینما از ابتدا بر اساس ویژگی های یک ساختمان هوشمند صورت گرفته است.