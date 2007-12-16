اعلمی پذیرفت که اعتراضات نمایندگان به نطق خود را در جلسه علنی دنبال نکند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت با اشاره به نطق پیش از دستور اکبر اعلمی نماینده تبریز در هفته گذشته گفت: این نطق باعث گپ وگفت های متفاوتی شد، برخی از همکاران مجلس در پاسخ مستقیم و غیر مستقیم به صحبت های ایشان در نوبت های عادی خود نطق هایی داشتند که جناب اعلمی به بخش هایی از این نطق اعتراض داشتند.

وی با اشاره به درخواست تذکر بر اساس ماده 77 آئین نامه داخلی توسط اعلمی در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته تصریح کرد: بنده خواهش کردم یک مدت محدودی تذکر را به تاخیر بیندازید تا در یک فضای آرامتری بشود بعد صحبت شود، گفت وشنود کرد و به نتیجه رسید که جناب اعلمی هم قبول کردند.

باهنر خاطر نشان کرد: ظرف این 302 روز مذاکرات مفصلی شد رفت و آمدهایی شد ایشان هم از نطق برخی نمایندگان و هم از بداخلاقی هایی که برخی روزنامه ها کرده بودند گلایه هایی داشتند که برخی از ایراداتشان هم وارد بود.

وی یادآور شد: آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس ظرف 2 روز وقت زیادی گذاشتند و خواهش کردند از جناب اعلمی که این موضوع را در صحن علنی دنبال نکنند و توصیه مان این است که در هیچ جای دیگر مسئله را دنبال نکنند و مسئله را خاتمه یافته تلقی کنند زیرا ادامه دادن این بحث ها قطعا به نفع هیچ کس نیست و از طرفین بحث هیچ کس سود نیم برد و مجموعه نظام هم سود نمی برد.

باهنر تاکید کرد: مردم هم نشان دادند که علاقه مند به پیگیری تشنجات و دعواها نیستند و ایشان هم محبت ردند به درخواست جناب آقای ابوترابی و برخی دیگر از همکاران جواب مثبت دادند که من هم به نوبه خود از همکاری ایشان تشکر می کنم.