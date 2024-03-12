به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نسبت به تأمین زمین برای این طرح‌ها مدیریت و تلاش لازم را دارد، افزود: تاکنون زمین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه سهم استان زنجان از طرح نهضت ملی مسکن برای چهار سال، ساخت ۶۸ هزار واحد مسکونی است، گفت: برش استانی در نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی ۲۷ هزار واحد، خود مالکی ۱۲ هزار واحد و در بافت فرسوده ۹ هزار واحد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز در بخش مسکن روستایی در استان ساخته خواهد شد، تاکید کرد: متولی ساخت این تعداد واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است.

اسماعیلی افزود: از ۲۷ هزار واحد مسکونی حمایتی نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان در دو سال اول دولت سیزدهم تخصیص پروژه شده و مابقی بیش از هفت هزار واحد هم در مرحله تأمین زمین و تخصیص پروژه است.

این مسؤول با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به اجرای سریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را دارد، افزود: آورده متقاضیان و پرداخت به موقع تسهیلات توسط بانک عامل ۲ مؤلفه مهم در پیشبرد پروژه‌ها به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان در بخش حمایتی هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید بر اینکه اولویت اداره کل راه و شهرسازی استان در تحویل واحدهای آماده به تأمین زیرساخت‌ها بستگی دارد، خاطر نشان کرد: بخشی از واحدهای مسکونی به مرحله اتمام کار ساختمانی رسیده است و با تأمین زیر ساخت‌ها به متقاضیان تحویل داده می‌شود.