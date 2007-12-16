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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

ویژه 6 ماه دوم سال؛

برنامه تورهای دفاتر خدمات مسافرتی مجری سفرهای ارزان قیمت منتشر شد

برنامه تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجری سفرهای ارزان قیمت ویژه شش ماهه دوم سال 86 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به همت دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، برنامه تورهای دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی مجری سفرهای همگانی ارزان قیمت " ویژه شش ماهه دوم سال 86 " منتشر شد.

براساس این گزارش، برنامه ارائه شده جهت 6 ماهه دوم سال 86 به صورت منطقه ای و در غالب مناطق پنج گانه شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب طراحی شد و 126 دفتر خدمات مسافرتی مجری سفرهای ارزان قیمت که قبلا از سوی معاونت گردشگری سازمان در 30 استان کشور جهت اجرای این تورها شناسایی شده اند، مجری این تورها می باشند.

همچنین جهت دسترسی آسان تر و در سطح وسیع تر ، برنامه ذکر شده بر روی وب سایت ستاد تسهیلات سفرهای کشور به نشانی www.stsi.ir قرار گرفته است.

شایان ذکر است، 1742 پکیچ از سوی دفاتر خدمات مسافرتی مجری سفرهای ارزان قیمت به عنوان برنامه تورهای ارزان قیمت ویژه شش ماهه دوم سال 86 ارائه شده است.

کد مطلب 605317

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