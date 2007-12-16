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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۰

دومین همایش بیماری های شایع گوارش کودکان برگزار می شود

دومین همایش بیماری های شایع گوارش کودکان برگزار می شود

دومین همایش بیماری های شایع گوارش کودکان با موضوعات دل درد و اسهال کودکان 13 و 14 دی ماه در انستیتو تغذیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران گفت:هدف از برگزاری این همایش ارتقاء سطح علمی پزشکان و آشنایی با اطلاعات و تجارب روز می باشد.

دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران و دبیر همایش افزود: مخاطبین همایش پزشکان عمومی، متخصصین اطفال، فوق تخصص اطفال (گوارش، آلرژی، عفونی، روانپزشکی و جراحی ) می باشند.

وی گفت: 90 مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 40 به صورت سخنرانی و 50 به صورت پوستر در ایام برگزاری همایش ارائه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: دل درد و اسهال ازبیماری های شایع گوارش است که 10 تا 15 درصد مراجعه به مطب ها به علت دل درد کودکان است که حداکثر سنین مبتلایان دل درد زیر 12 سال و اسهال زیر 5 سال می باشد.

وی ارائه تجارب صاحب نظران در این رشته را از راهکارهای پیشگیری و درمان این مشکل در کودکان عنوان کرد، که در این همایش قرار است به این مسائل پرداخته شود.

دکتر خاتمی گفت: تمامی علاقه مندان به شرکت در همایش می توانند به آدرس اینترنتی همایش www.ispgh.ir  و یا شماره تلفن 66924545 تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 605320

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