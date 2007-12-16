دومین همایش بیماری های شایع گوارش کودکان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران گفت:هدف از برگزاری این همایش ارتقاء سطح علمی پزشکان و آشنایی با اطلاعات و تجارب روز می باشد.

دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران و دبیر همایش افزود: مخاطبین همایش پزشکان عمومی، متخصصین اطفال، فوق تخصص اطفال (گوارش، آلرژی، عفونی، روانپزشکی و جراحی ) می باشند.

وی گفت: 90 مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 40 به صورت سخنرانی و 50 به صورت پوستر در ایام برگزاری همایش ارائه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: دل درد و اسهال ازبیماری های شایع گوارش است که 10 تا 15 درصد مراجعه به مطب ها به علت دل درد کودکان است که حداکثر سنین مبتلایان دل درد زیر 12 سال و اسهال زیر 5 سال می باشد.

وی ارائه تجارب صاحب نظران در این رشته را از راهکارهای پیشگیری و درمان این مشکل در کودکان عنوان کرد، که در این همایش قرار است به این مسائل پرداخته شود.

دکتر خاتمی گفت: تمامی علاقه مندان به شرکت در همایش می توانند به آدرس اینترنتی همایش www.ispgh.ir و یا شماره تلفن 66924545 تماس حاصل نمایند.