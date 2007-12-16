غلامرضا اسد اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: گروههای نظارت و بازرسی به صورت غیر محسوس ، میزان اثر بخشی اقدامات و ماموریت های هیات های نظارت بر حقوق شهروندی را مورد ارزیابی قرار می دهند و نتیجه آن را اعلام می کنند.

وی به فعال شدن هیات های نظارت بر حقوق شهروندی در 30 استان کشور اشاره کرد و افزود : هیات های نظارت بر حقوق شهروندی نتیجه گزارشات خود را از روند بررسی ها به هیات مرکزی ارسال می کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نحوه بازرسی از مراجع قضائی استان ها اشاره کرد و افزود : افراد خوش نام و با تجربه در دستگاه قضائی جهت بازدید از زندانها، کلانتری ها و بازداشتگاههای امنیتی و بررسی نحوه برخوردها با متهمان انتخاب می شوند.

وی تصریح کرد: طبق قانون رئیس هر دادگستری به عنوان رئیس هیات نظارت تعیین می شود و مکلف است بر چگونگی رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیت خود اقدام کند.