به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"شور زندگی" به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری برای برنامه سینما اقتباس شبکه چهار سیما دوبله شده است. این فیلم را وینسنت مینه‌لی سال 1956 جلو دوربین برد. نورمن کوروین فیلمنامه را بر مبنای رمانی نوشته اروینگ استون نوشت. میکلوش روشا موسیقی متن فیلم 122 دقیقه‌ای "شور زندگی را ساخت و کرک داگلاس، آنتونی کویین، جیمز دانلد، پاملا براون و اورت اسلون در آن نقش آفرینی کرده‌اند.





کرک داگلاس در صحنه‌ای از فیلم "شور زندگی"

این فیلم روایتگر زندگی ون‌گوگ با نقش‌آفرینی داگلاس است. ون‌گوگ سال 1878 هلند را ترک می‌کند تا به منطقه‌ای در بلژیک برود و برای معدنچیان زغال سنگ موعظه مذهبی کند. آنجا تحت تاثیر فلاکت مردم منطقه قرار می‌گیرد و از ریاکاری زعمای کلیسا برمی‌آشوبد و ... کوئین برای این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد و داگلاس نیز نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد بود.

فیلم سینمایی "هری پاتر و محفل ققنوس" به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری و با حضور گویندگانی چون منوچهر والی‌زاده، افشین زینوری، زهره شکوفنده، میرطاهر مظلومی و ... برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است. این فیلم ماجراجویانه و فانتزی پنجمین روایت سینمایی از مجموعه کتاب‌های پرفروش جی.کی رولینگ نویسنده بریتانیایی است. فیلم "هری پاتر و محفل ققنوس" را دیوید ییتس فیلمساز بریتانیایی کارگردانی کرده و داستان در ادامه ماجراهای هری پاتر در مدرسه جادویی هاگوارتس دنبال می‌شود.

فیلمنامه را مایکل گلدنبرگ نوشته و دانیل رادکلیف، اما واتسن و روپرت گرینت بازیگران اصلی فیلم‌های قبلی نقش‌های خود را در فیلم‌ جدید تکرار کردند. مایکل گامبون، گری اولدمن، رالف فاینس و آلن ریکن از دیگر بازیگران فیلم 138 دقیقه‌ای "هری پاتر و محفل ققنوس" هستند که محصول مشترک بریتانیا و آمریکا است.

این فیلم با بودجه‌ای معادل 150 میلیون دلار ساخته شد و تاکنون 292 میلیون دلار در آمریکا و 647 میلیون دلار در دنیا فروخته است. دو فیلم اول مجموعه، "هری پاتر و سنگ جادو" (2001) و "هری پاتر و تالار اسرار" (2002) را کریس کلمبوس کارگردانی کرد. "هری پاتر و زندانی آزکابان" (2004) را آلفونسو کوارون مکزیکی ساخت و فیلم چهارم "هری پاتر و جام آتش" را نیز مایک نیوئل فیلمساز بریتانیایی کارگردانی کرد.

فیلم "فراتر از زمان" به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری و با حضور گویندگانی چون حسین عرفانی، زهره شکوفنده، منوچهر والی‌زاده، افشین زینوری و ... برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است. تریلر "فراتر از زمان" محصول سال 2003 آمریکا و مدت زمان آن 105 دقیقه است. این فیلم جنایی را کارل فرانکلین بر مبنای فیلمنامه‌ای از دیوید کولارد کارگردانی کرده و در آن دنزل واشینگتن، ایوا مندز، سانا لاتن و دین کین نقش‌آفرینی کرده‌اند.





دنزل واشینگتن در صحنه‌ای از فیلم "فراتر از زمان"

واشینگتن در این فیلم نقش یک افسر پلیس فلوریدا را بازی می‌کند که باید پرده از راز دو قتل بردارد و در غیر این صورت خودش متهم به قتل می‌شود. فیلم سینمایی "فراتر از زمان" با بودجه‌ 50 میلیون دلاری ساخت شد و در دنیا 55 میلیون فروخت.

فیلم سینمایی "بازگشت سوپرمن" به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری و با همکاری گویندگانی چون منوچهر والی‌زاده، مینو غزنوی، افشین زینوری، میثم نیکنام و ... برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است. این فیلم را برایان سینگر سال 2006 جلو دوربین برد. فیلمنامه "بازگشت سوپرمن" را دن هریس و مایکل دوئرتی بر مبنای شخصیت‌های خلق شده توسط جری سیگل و جو شوستر نوشتند.

در این فیلم 154 دقیقه‌ای براندون راث، کیت باسوورت، کوین اسپیسی، جیمز مارسدن، پارکر پوزی و فرانک لانجلا به ایفای نقش پرداختند. در خلاصه داستان فیلم "بازگشت سوپرمن" آمده: از ماجرای سوپرمن 2 مدت زمانی گذشته و از وقت ناپدید شدن ناگهانی‌اش، دنیا به زندگی بدون سوپرمن عادت کرده است. وقتی سوپرمن بازمی‌گردد با متروپولیس رو به رو می‌شود که دیگر به او نیاز ندارد و در غیبتش، لوییس لین به طرف خواستگار جوان دیگری به نام ریچارد وایت رفته است و ...

فیلم سینمایی "زودیاک" هم برای بار دوم به مدیریت دوبلاژ زهره شکوفنده برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است. برای دوبله این اثر منوچهر والی‌زاده، افشین زینوری، حیسن خدادادبیگی، شراره حضرتی، امیر منوچهری، منوچهر زنده‌دل، ابراهیم شفیعی، رضا آفتابی، بیژن علیمحمدی، مهناز آبادیان، شهروز ملک‌آرایی، محبت دارآفرین، مجید صیادی، امیر عطرچی، شایان شام‌بیاتی، محمدرضا مومنی، مریم نوری درخشان و سمیه موسوی حضور داشتند.

این فیلم پرتعلیق به کارگردانی دیوید فینچر فیلمساز مطرح آمریکایی تولید سال 2007 بر مبنای مجموعه کتاب‌های غیرداستانی "زودیاک" نوشته رابرت گری اسمیت ساخته شده و در آن جیک جیلنهال، مارک روفالو و رابرت داونی جونیر. نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم درباره قاتل زنجیره‌ای معروف به "زودیاک" است که اواخر دهه 1960 در منطقه سانفرانسسیکو با قتل‌های پی در پی شهر را در وحشت فروبرد. او با ارسال نامه‌هایی رمزی به روزنامه‌ها و رسانه‌ها به این وحشت بیشتر دامن زد. "زودیاک" داستان مردان و زنانی است که برای دستگیر کردن این قاتل معروف وارد عمل شدند. این قضیه تا به امروز حل نشده و پرونده همچنان باز است.

این فیلم دو ساعت و 36 دقیقه‌ای با بودجه‌ای 65 میلیون دلار ساخته شد، در حالی که در آمریکا 33 میلیون دلار فروخت و فروش جهانی آن به 51 میلیون دلار رسید. فینچر متولد سال 1962 و سازنده فیلم‌های مطرحی ماننده "هفت" و "باشگاه مشتزنی" است.