آثار باستانی فلسطین به سرقت می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیرة نت، بر اساس آمار و سرشماریهای اداره آثار و میراث فرهنگی فلسطین سرقت و تجارت آثار باستانی و تاریخی فلسطین پس از انتفاضه اقصی در سال 2000 افزایش بسزایی یافته است.

بر اساس آخرین سرشماری اداره فوق بیش از 500 پایگاه باستانی و بیش از 1 هزار و 500 اثر باستانی مورد سرقت قرار گرفته و یا به منظور ترمیم و بازسازی از سوی اشغالگران اسرائیلی مورد تعرض قرار گرفته است. به طوری که تعدادی از مراکز اسرائیلی به منظور مرمت جزئی یا کلی آثار و ساختمانهای تاریخی روستاهای فلسطین به آنها تعرض کرده اند.

حمدان طه معاون بخش آثار و میراث فرهنگی در وزارت گردشگری و آثار باستانی در فلسطین تأکید کرد: آثار باستانی و میراث فرهنگی فلسطین با خطرات بسیاری مواجه است که نتیجه آن افزایش سرقت آثار باستانی و تعرض به آنها است که با هدف فرسایش فرهنگی و اقتصادی فلسطین صورت می گیرد.

حمدان طه در ادامه یاد آور شد: از علتهای این وضعیت فروپاشی نظام حمایتی در منطقه است که زیر سلطه مستقیم رژیم اشغالگر اسرائیل قرار دارد که در کنار آن فعالیتهای تخریب پایگاههای فرهنگی قدس، نابلس، الخلیل، بیت لحم و عابود را در نظر گرفته اند. به طوری که دیوار برخی از این پایگاهها از سمت غربی در حال تخریب است که حدود 270 پایگاه باستانی اصلی و حدود 2 هزار آثار باستانی و تاریخی از جمله آنهاست .

وی تصریح کرد: بزرگترین تعرضات از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل در حال انجام است تا فضایی برای شکوفایی این اقدام ایجاد کند و سود رسانی بازارهای اسرائیلی را افزایش دهد و این مسئله نشانگر ضعف دستگاههای امنیتی و قضایی فلسطین به شمار می رود.

معاون بخش آثار و میراث فرهنگی در وزارت گردشگری و آثار باستانی در فلسطین به افزایش امکانات اداره آثار باستانی اشاره کرد و افزود: قرار دادن برنامه های ملی برای مبارزه با این پدیده به ویژه برنامه های اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزش در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با این پدیده لازم و ضروری به شمار می رود.

حامد سالم از بخش تاریخ دانشگاه بیرزیت کرانه باختری اظهار داشت: آثار باستانی فلسطین ثروت بسیار بزرگی است که بخش مهمی از اقتصاد فلسطین را بر اساس تنوع تمدنی که به بیش از 200 هزار سال پیش باز می گردد، تشکیل می دهد. اراضی فلسطین بیش از 3 هزار و 300 پایگاه باستانی دارد، به طوری که می توان اذعان داشت در هر 500 هزار متر در فلسطین یک پایگاه باستانی وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد پایگاههای اصلی در سرزمین فلسطین به نوار غربی و غزه می رسد، گفت: بر اساس آمار اداره آثار باستانی 1 هزار و 944 مکان باستانی اصلی و 10 هزار اثر و بیش از 350 هسته شهری و روستایی تاریخی که دارای بیش از 60 هزار ساختمان تاریخی هستند، در نوار غربی و غزه وجود دارند.

حامد سالم در ادامه تأثیر سرقت رژیم اشغالگر اسرائیل را عامل این نابسامانی و تشنج خواند و گفت: اسرائیل تنها دولتی است که تجار آن در حین تجارت تفتیش و بازرسی نمی شوند و بر اساس قانون خود، به تجار آثار باستانی فلسطین اجازه می دهد که بدون بازرسی پلیس، آثار باستانی را از مرزها خارج کنند که این مسئله خارج از چارچوب قوانین و معاهدات بین المللی است که از میراث ملت اشغالگر شده حمایت کنند؛ چرا که بر اساس معاهده ژنو انتقال آثار باستانی از سرزمین اشغالی فلسطین جز در حالت آزادی فلسطین مجاز نیست.