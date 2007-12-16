مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : مسئولان واحد سیاسی دفاتر شهرستانهای جامعه اسلامی دانشجویان در این گردهمایی که 29 و 30 آذر ماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

وی گردهمایی مسئولان واحد واحد سیاسی دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان را سومین نشست نمایندگان این اتحادیه در سال جاری دانست و افزود : مسئولان واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان 45 دفتر دانشگاهی در نشست اصفهان حضور دارند.

مسئول واحد تشکیلات و امور شهرستانهای دفتر مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان از حضور شخصیتهای سیاسی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست خبر داد و گفت : شاخصه های لازم برای یک نماینده مجلس در این نشست مورد بحث قرار می گیرد.