گفتگوی اسلام و یهودیت در آمریکا اجرایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خاخام اریک یوفی رئیس اتحادیه اصلاحات یهودی بزرگترین جنبش یهودی شمال آمریکا در همایش دوسالانه خود در سن دیگو همکاری خود را با انجمن اسلامی شمال آمریکا اعلام کرد.

یوفی گفـت : ما به عنوان اقلیتی که زمانی مورد تبعیض قرارداشتیم دشواریهای مسلمانان را در آمریکا شمالی امروز درک می کنیم. ما در جهانی زندگی می کنیم که دین به منظور توجیه اقدامات فاجعه آمیز دستکاری می شود، جهانی که افراط گرایی برای آن تهدید ژرفی محسوب می شود.



تابستان امسال یوفی نخستین رهبر یهودی بود که در همایش سالانه انجمن اسلامی شمال آمریکا به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی آمریکا در جمع 30 هزار نفر از شرکت کنندگان آن سخنرانی کرد. اینگرید ماتسون رئیس این انجمن نیز امروز یکشنبه 25 آذر ماه به عنوان نخستین رهبر مسلمان در کنگره 980 نفری یهودیان سخنرانی می کند.

برنامه این دو سازمان برای گفتگوهای دینی کتابچه راهنما و نوارهای ویدئویی است که موضوعات بسیاری را مورد اشاره قرار داده و به رفع باورها درباره این دو دین ابراهیمی توجه داشته است تا یهودیان مسلمانان را بهتر شناخته و مسلمانان از یهودیان اطلاعات بیشتری کسب کنند.

یازده کنیسه و مسجد برای شرکت در این برنامه آماده شده اند.

یوفی همچنین اعلام کرد که دو گروه جزوه ای را درباره اسلام آماده کرده اند و ازکنیسه ها خواسته اند این جزوه را به مومنان خود ارائه کند، چرا که در جامعه ما جهلی ژرف نسبت به اسلام وجود دارد اما انگیزه یادگیری نیز میان آنها مشاده می شود که باید با برنامه های جدی به این نیاز پاسخ گفت.