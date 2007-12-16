تاریخ دقیق مذاکرات بغدادتعیین نشد/ پیگیری اخراج دیپلمات ایرانی ازآلمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر تعویق زمان انجام گفتگوهای سه جانبه ایران، آمریکا وعراق اظهار داشت: ما هنوز در این خصوص تاریخی را به صورت مشخص ودقیق اعلام نکرده ایم و لذا اظهاراتی که در مورد تعویق یا تاخیر این گفتگوها مطرح می شود را باید از دیگران جویا شد.

وی افزود: تاریخ پیشنهادی ارائه شده برای انجام این گفتگوها در اوایل ژانویه و همچنین سطح گفتگوها را همچنان تحت بررسی داریم ودر حال بررسی ابعاد دور بعدی این گفتگوها هستیم.

حسینی همچنین خبر منتشر شده از سوی مجله آلمانی اشپیگل مبنی بر اخراج یکی از دیپلمات های ایرانی از آلمان را تایید کرد و گفت: البته آلمانی ها از قبل دراین خصوص نظرداشتند و درماههای گذشته اقدامی غیر منطقی را درخصوص یک مامور کنسولی ما انجام داده اند.

سخنگوی وزارت خارجه از اعتراض کشورمان نسبت به این رفتار آلمان خبر داد و گفت: این موضوع را در دست پیگیری داریم ومعتقدیم موضع برلین در این باره باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود درواکنش به تاکید سران اتحادیه اروپا برلزوم تعلیق غنی سازی اورانیوم ازسوی ایران افزود: اتحادیه اروپا نباید روند غیر منطقی گذشته خود را ادامه دهد و تصمیماتی را اتخاذ کند که گذشت زمان غیر مفید و غیر سازنده بودن آن را اثبات کرده است.

حسینی با بیان اینکه این قبیل رویکردها کمکی را به حل و فصل مسئله هسته ای کشورمان نمی کند، ادامه داد: اتحادیه اروپا باید حقوق سایر کشورها را در برخورداری از فن آوری صلح آمیز هسته ای را محترم شمارد و ما معتقدیم در این صورت جایگاه اروپایی ها نیز بهبود خواهد یافت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ازکشورهای اروپایی خواست تا ضمن حمایت از روند مذاکرات رو به جلوی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گام های عملی را در این راستان بردارد.

وی همچنین از سفر یک هیئت کارشناسی ایرانی به عراق برای گفتگو با مقامات آن کشور درباره دور آتی مذاکرات بغداد خبر داد و گفت: این گروه کارشناسی ازستاد عراق، معاونت عربی - آفریقایی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی به عراق رفته اند تا شرایط وصول به نتایج بهتری را برای دور بعدی این گفتگوها فراهم نمایند.

حسینی همچنین از صدور روادید برای سفر همسر مامور سابق FBI که گفته می شود مدتی قبل در ایران ناپدید شده خبر داد.

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