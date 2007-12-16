اختلافی با مجموعه وزارت کشورنداشتم/ از وظایف سپاه و بسیج کاسته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر در حاشیه مراسم معارفه خود در سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج در جمع خبرنگاران، با تکذیب اختلاف خود با مجموعه وزرات کشور، گفت: بنده امیدوار بودم با شروع به کارم در ستاد کل نیروهای مسلح وجود هرگونه شائبه در راستای وجود اختلاف برطرف شود.

وی افزود: تلاش ما این است که کشور را به مرحله ای از اعتلایی بایسته برسانیم.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل معاونت بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح باعث کاهش اختیارات بسیج و سپاه می شود؟ ضمن رد این موضوع، گفت: با تشکیل این معاونت ذره ای از وظایف و اختیارات بسیج و سپاه کاسته نخواهد شد.

ذوالقدر تأکید کرد: سپاه و نیروی مقاومت بسیج مسئولیت بخش های نظامی بسیج را برعهده دارند اما ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل جایگاه راهبردی اش نقش پشتیبانی عمومی را برعهده خواهد داشت.

وی در مورد وظایف خود در معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج نیز گفت: وظیفه بنده در این معاونت توسعه کمی و کیفی بسیج است که امیدوارم با همکاری نیروهای مسلح این امر که همان تأکید رهبر معظم انقلاب است، محقق شود.