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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳

دروازه بان استقلال به دیدار فتح الله زاده می رود

دروازه بان استقلال به دیدار فتح الله زاده می رود

وحید طالب لو دروازه بان تیم فوتبال استقلال که دیگر قصد همراهی این تیم را در مسابقات لیگ برتر ندارد امروز برای تعیین تکلیف خود به دیدار فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات بازی روز جمعه استقلال مقابل صنعت نفت آبادان واکنش متفاوت آبی پوشان تهرانی را در پی داشته است. به دنبال اخراج موقت محمد نوازی، وحید طالب لو قصد جدایی از استقلال را دارد.

وی امروز به ملاقات فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه می رود تا با بیان مشکلات خود در این باشگاه موافقت وی را برای جدایی از تیم فوتبال استقلال جلب کند. دروازه بان استقلال تا پایان فصل جاری با تیم فوتبال استقلال قرارداد دارد و برای جدایی از این تیم باید رضایتنامه بگیرد.

این در حالی است که فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال استقلال به رغم مشکلات به وجود آمده پس از بازی استقلال - صنعت نفت کماکان به ادامه حضور وحید طالب لو در این تیم تاکید داشته و دروازه بان اول استقلال را جزو بازیکنان اخراجی تیمش نمی داند.

کد مطلب 605350

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