آمریکا و ناتو یک گروه ویژه را مامور بررسی اوضاع افغانستان می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : این گروه چند مسئله بسیار مهم از جمله امنیت، مبارزه با تروریسم، استحکام سیاسی و توسعه اقتصادی در افغانستان را به دقت مورد بازبینی قرار می دهد.

به ادعای مقامات آمریکایی، این بازبینی تصدیقی خواهد بود بر افزایش مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان، تلاش برای کاهش میزان تولید مواد مخدر و قاچاق آن از افغانستان به سایر کشورها که منبع اصلی مالی طالبان و القاعده محسوب می شود و دست آخر کمک به دولت کابل برای افزایش وجهه قانونی و همچنین کنترل خود بر اوضاع افغانستان.

در همین رابطه یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) اعلام کرد : بعد از حملات 11 سپتامبر یکی از اولویت های اصلی دولت بوش ازبین بردن طالبان و القاعده بود اما اکنون به نظر می رسد این اولویت به دست فراموشی سپرده شده است.

نیویورک تایمز در ادامه به گزارش گروه تحقیق عراق اشاره کرده و می نویسد : دولت آمریکا سال گذشته این کار را با هیاهوی زیاد انجام داد ولی همه شاهد آن بودند که بوش به راهکارهای ارائه شده در این گزارش برای پایان دادن به ناآرامیهای عراق توجه چندانی نکرد و در عوض تعداد نظامیان خود در عراق را افزایش داد و حال قصد دارد همان کار را درباره افغانستان انجام دهد.

اما نکته ای که در این میان بسیار مهم است ذکر این مطلب است که آمریکا در حال حاضر نیروی آماده برای اعزام به افغانستان در اختیار ندارد و از همین رو واشنگتن به دنبال یافتن یک "هماهنگ کننده بین المللی" که آمریکائیها آن را با نام "فرستاده ارشد" می شناسند است تا این فرستاده کشورهای عضو ناتو را برای افزایش حضور در افغانستان ترغیب کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که روز جمعه 23 آذر وزرای دفاع کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان در نشستی در ادینبورگ انگلیس درباره تهیه راهبرد پنج ساله مقابله با قدرت فزاینده طالبان در افغانستان به بحث نشستند.

از سوی دیگر کره جنوبی به تازگی با خارج کردن نیروهای خود از افغانستان به حضور نظامی در این کشور خاتمه داده و این در حالیست که آمریکا و انگلیس به دنبال ترغیب کشورها برای افزایش تعداد نظامیان خود در افغانستان هستند.