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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

بانوان اعزامی به رقابت های جهانی تنیس روی میز معرفی شدند

بانوان اعزامی به رقابت های جهانی تنیس روی میز معرفی شدند

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان اعزامی به مسابقات جهانی با شناخت نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم و نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان که از چهارشنبه گذشته با شرکت 12 بازیکن آغاز شده بود، روز گذشته برگزار شد.

در پایان این مرحله که با شرکت 8 نفر برتر مرحله نخست انجام شد، ندا شهسواری در مجموع با 24 امتیاز اول شد. النا تیتارنکو و پریسا صمدی نیز با 21 و 17 امتیاز به ترتیب در جای دوم و سوم ایستادند.

در این رده بندی محجوبه عمرانی (16 امتیاز)، مریم صامت (11 امتیاز)، سحر رهنما (8 امتیاز)، آنا فیاضیان (7 امتیاز) و عاطفه کریمی (4 امتیاز) در رده های چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

بدین ترتیب ندا شهسواری، النلا تیتارنکو و پریسا صمدی به عنوان نفرات اول تا سوم این بازی ها راهی مسابقات جهانی تنیس روی میز شدند. ضمن اینکه نفر چهارم  به صورت انتصابی از طرف فدراسیون تنیس روی میز معرفی می شود.

پیکارهای جهانی تنیس روی میز در دو بخش زنان و  مردان از 5 تا 12 اسفند در کشور چین برگزار می شود.

کد مطلب 605357

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