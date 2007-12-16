نهمین جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر صادق واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهوری، علیرضا علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دکتر حسین رحیمی رئیس سازمان پژوهشهای علمی صنعتی، حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان برگزار شد.

هیئت داوران نهمین جشنواره جوان خوارزمی از مجموع یک هزار و 305 طرح ارائه شده به دبیرخانه جشنواره، تعداد 23 طرح را به عنوان برگزیدگان نهایی نهمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانشجویی و آزاد انتخاب کردند.

دبیرخانه این جشنواره در قالب 11 گروه تخصصی شامل صنایع شیمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، متالوژی و مواد، عمران، صنایع، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری، بیوتکنولوژی و علوم پایه پزشکی مراکز دانشگاهی و صنعتی را بررسی و ارزشیابی طرحهای ارسالی را به انجام رسانده است.

نهمین جشنواره جوان خوارزمی در تالار وزارت کشور با همکاری سازمان پژوهشهای علمی صنعتی و معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.