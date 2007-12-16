تمرکز بر انطباق نهایی مواضع تهران-قاهره/ آمریکا گزارش NIE را اصلاح کند

سرنوشت دور بعدی مذاکرات بغداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر تعویق زمان انجام گفتگوهای سه جانبه ایران، آمریکا و عراق اظهار داشت: ما هنوز در این خصوص تاریخی را به صورت مشخص ودقیق اعلام نکرده ایم ولذا اظهاراتی که در مورد تعویق یا تاخیر این گفتگوها مطرح می شود را باید از دیگران جویا شد.

وی افزود: تاریخ پیشنهادی ارائه شده برای انجام این گفتگوها در اوایل ژانویه و همچنین سطح گفتگوها را همچنان تحت بررسی داریم ودر حال بررسی ابعاد دور بعدی این گفتگوها هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص دور بعدی مذاکرات بغداد گفت: ما همچنان موضع ثابت خود را در این باره داریم و همانطور که تاکید کرده ایم حضور ایران در این گفتگوها بر اساس درخواست طرف عراقی و با هدف کاهش مشکلات مردم عراق بوده است.

وی خاطر نشان کرد: البته طبیعی است که باید پس از ارزیابی تمام ابعاد گفتگوهای پیشین به بررسی فضای آتی این گفتگوها بپردازیم تا بتوانیم بر مبنای آن به دور آتی وارد شویم؛ ما به عنوان طرف اصلی این گفتگوها معتقدیم برای انجام آن باید پیش بینی، طراحی و برنامه ریزی های لازم انجام شود.

سفر هیات کارشناسی به بغداد

حسینی همچنین از سفر یک هیئت کارشناسی ایرانی به عراق برای گفتگو با مقامات آن کشور درباره دور آتی مذاکرات بغداد خبر داد و گفت: این گروه کارشناسی از ستاد عراق، معاونت عربی - آفریقایی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی به عراق رفته اند تا شرایط وصول به نتایج بهتری را برای دور بعدی این گفتگوها فراهم نمایند.

اقدام غیرمنطقی آلمان

حسینی همچنین خبر منتشر شده از سوی مجله آلمانی اشپیگل مبنی بر اخراج یکی از دیپلمات های ایرانی از آلمان را تایید کرد و گفت: البته آلمانی ها از قبل دراین خصوص نظرداشتند و درماههای گذشته اقدامی غیر منطقی را درخصوص یک مامور کنسولی ما انجام داده اند.

سخنگوی وزارت خارجه از اعتراض کشورمان نسبت به این رفتار آلمان خبر داد و گفت: این موضوع را در دست پیگیری داریم ومعتقدیم موضع برلین در این باره باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

توصیه به اتحادیه اروپا

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به تاکید سران اتحادیه اروپا بر لزوم تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران افزود: اتحادیه اروپا نباید روند غیر منطقی گذشته خود را ادامه دهد و تصمیماتی را اتخاذ کند که گذشت زمان غیر مفید و غیر سازنده بودن آن را اثبات کرده است.

حسینی با بیان اینکه این قبیل رویکردها کمکی را به حل و فصل مسئله هسته ای کشورمان نمی کند، ادامه داد: اتحادیه اروپا باید حقوق سایر کشورها را در برخورداری از فن آوری صلح آمیز هسته ای را محترم شمارد و ما معتقدیم در این صورت جایگاه اروپایی ها نیز بهبود خواهد یافت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از کشورهای اروپایی خواست تا ضمن حمایت از روند مذاکرات رو به جلوی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گام های عملی را در این راستا بردارد.

گام های آتی آمریکا ...

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره گام های آتی آمریکا که بر اساس سخنان اخیر رئیس جمهور در کنفرانس خبری اش، باید از سوی واشنگتن برداشته شود، گفت: سخنان دکتر احمدی نژاد در این باره به بخشی از گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا بیان واقعیات بود اشاره داشت و ایشان به آمریکایی ها توصیه کردند که با گام های دیگر ابعاد ناقص این گزارش را تصحیح کنند.

تلاش بیگانگان برای تحریک روابط ایران و آذربایجان

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره ادعای برخی منابع خبری آذربایجان مبنی بر دستگیری جاسوسان ایران در آن کشور گفت: اینها اتهامات واهی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است و متاسفانه تبلیغات گسترده ای را نیز در این خصوص به اجرا گذاشته اند.

حسینی با بیان اینکه دستهای بیگانه در حال تحریک روابط خوب ایران و آذربایجان هستند افزود: به طرف آذری توصیه می کنیم به جای طرح اتهامات واهی چنانچه مستنداتی دارند به طرف ایرانی منعکس کنند ضمن آنکه معتقدیم اراده سیاسی مقامات دو کشور بر ارتقای روابط متمرکز بوده ونباید اجازه دهیم دیگران در روند این روابط خللی ایجاد کنند.

متکی به مجلس می رود

وی در پاسخ به سئوالی درباره تذکر 16 نماینده مجلس به وزیر امور خارجه برای حضور در مجلس و ارائه توضیح پیرامون حضور رئیس جمهور در اجلاس دوحه، گفت: اتفاقا این موقعیت فرصت خوبی است که وزیر خارجه پیدا می کند تا در آن ضمن پاسخ به این پرسش استراتژی جمهوری اسلامی در خلال دو سال گذشته را تشریح کرده و در خصوص نگاه کشور به همکاری های سازنده با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین تلاش های هدفمند و بی وقفه وزارت خارجه در این خصوص توضیح دهند.

شایعاتی با هدف تضعیف مقاومت

حسینی ضمن تکذیب انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال جایگزینی شیخ نعیم قاسم به جای سید حسن نصرالله و انتصاب این قبیل تغییرات به کشورمان گفت: اینها شایعاتی است که هدف اصلی آن تضعیف مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین می باشد.

هنوز زمان نهایی اتمام نیروگاه بوشهر تعیین نشده است

در ادامه این نشست خبری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره زمان تعیین شده برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و بهره برداری از آن سئوال شد که وی در پاسخ مذاکرات منوچهر متکی در مسکو را همه جانبه و موثر دانست و افزود: ما روسها را نسبت به تعهدی که در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر دارند جدی می بینیم اما هنوز زمانی نهایی برای تکمیل و بهره برداری نیروگاه بوشهر مشخص نشده است.

وی همچنین با اشاره به امضای سند همکاری های بلند مدت ایران و روسیه در جریان سفر اخیر وزیر خارجه به مسکو گفت: محورهای این سند که به ابتکار وزارت خارجه و در سال گذشته تدوین شد طی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در هفتمین نشست کمیسیون همکاری های مشترک دوکشور مورد امضای دو طرف قرار گرفت.

حسینی تجارت، صنعت، انرژی و حمل و نقل را از محورهای عمده این سند همه جانبه برشمرد.

سفر معاون وزیر خارجه پاکستان به تهران

سخنگوی وزارت خارجه سخن یکی از خبرنگاران مبنی بر احتمال سفر معاون وزیر خارجه پاکستان به تهران طی هفته جاری را رد نکرد و گفت: این سفرها در چارچوب رایزنی های سیاسی مقامات دو کشور انجام می شود و در صورت حضور این مقام پاکستانی در تهران ایشان با همتای ایرانی خود دیدار خواهند داشت.

صدور روادید برای همسر مامور سابق FBI

وی همچنین از صدور روادید برای سفر همسر مامور سابق FBI که گفته می شود مدتی قبل در ایران ناپدید شده به کشورمان خبر داد و تعیین زمان انجام این سفر را بر عهده این تبعه آمریکایی دانست.

پاسخ به مواضع سارکوزی

حسینی در واکنش به مواضع اخیر نیکولاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه احتمال انجام اقدام نظامی علیه کشورمان هنوز منتفی نشده، اظهار داشت: معتقدیم اینگونه مواضع تند هیچ کمکی به حل مسائل ومشکلات نمی کند و همه باید برای آرام کردن فضای گفتگو و حمایت از مذاکرات ایران و آژانس تلاش نمایند.

آخرین تحولات مذاکرات جلیلی- سولانا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه سخنانش در خصوص آخرین تحولات مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا گفت: اتفاق جدیدی در این خصوص نیفتاده وتنها قرار بود تماسی بین آقای جلیلی و سولانا برقرار شود که هنوز این تماس انجام نشده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا علت تعویق گفتگوی تلفنی جلیلی و سولانا عدم پایبندی نماینده 1+5 به مذاکراتش با دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان بوده، گفت: ما تحلیلی در این مورد نداریم و همانگونه که در جلسه قبل نیز اشاره کردم در فضای گفتگو آقای جلیلی و خاویر سولانا این طرف مقابل بود که با ایده های گذشته مخالفت صریح خود را اعلام کرد اما در جمع بندی مذاکرات اعلام شد که دو طرف با یکدیگر تماس خواهند داشت و در صورت ضرورت دیداری نیز انجام خواهد شد.

حسینی در ادامه در خصوص تاکید دکتر لاریجانی مبنی بر فراهم بودن شرایط جهت انجام مذاکرات مستقیم با کشورهای موسوم به گروه 1+5 گفت: بنابر گفته دکتر لاریجانی فضای موجود بهترین فرصت برای از سرگیری گفتگو است و ما نیز تاکید کرده ایم که برای گفتگوی بدون پیش شرط با تمام طرف ها آمادگی داریم.

تحولات روابط تهران - قاهره

سخنگوی وزارت خارجه سفر معاون وزیر خارجه مصر به کشورمان را خوب و سازنده ارزیابی کرد و درباره آخرین تحولات مربوط به روابط تهران - قاهره گفت: در حال حاضر دو کشور درک بهتری از فضای روابط و مناسبات خود دارند و ما منتظر هستیم تا نتایج سفر مقام مصری به تهران در آن کشور مورد بررسی قرار گیرد و برای گام های بعدی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: چنانچه اراده سیاسی مسئولان دو کشور به صورت نهایی منطبق بر هم شود سایر مسائل دو کشور نیز قابل حل و فصل خواهد بود.

واکنش تهران به اجلاس پاریس

حسینی درباره موضع تهران نسبت به برگزاری اجلاس پاریس که گفته می شود ساماندهی آن پیرو اهداف کنفرانس به اصطلاح صلح در آناپولیس صورت گرفته، گفت: اهداف نشست آناپولیس از ابتدا برای ما مشخص بود و ما پیش بینی می کردیم که این نشست هیچ منفعتی برای ملت فلسطین نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تحقق پیش بینی کشورمان در خصوص نتایج کنفرانس آناپولیس گفت: اگر نشست ها و کنفرانس های دیگری هم در این راستا برگزار شود معتقدیم چون به صورت ریشه ای به مسائل فلسطینی ها نمی پردازد ناکارآمد خواهد بود.

تکذیب مخالفت دمشق با سفارت موسوی

وی همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر مخالفت دمشق با سفارت معاون پارلمانی رئیس جمهور در سوریه را تکذیب کرد و یادآور شد: آقای موسوی از کاندیداهای مطرح ما برای سفارت سوریه هستند و هنگامی که رئیس جمهور با عزیمت ایشان به دمشق موافقت کنند عازم سوریه خواهند شد.

پاسخ به اظهارات سمیر جعجع

حسینی در واکنش مواضع منفی سمیر جعجع در خصوص نقش کشورمان در تحولات لبنان گفت: ما از ابتدا موضع خود را اعلام کرده ایم. تاکید داریم که راه حل مشکل لبنان باید لبنانی باشد و در این چارچوب از وفاق ملی گروه ها و شخصیت های سیاسی لبنان حمایت کرده و دخالت خارجی را موجب پیچیده تر کردن بحران آن کشور می دانیم ضمن آنکه تهران همواره گام های متعددی را برای نزدیک کردن دیدگاه رهبران آن کشور به یکدیگر برداشته است.

تاثیر گزارش NIE بر نگاه اعراب

سخنگوی وزارت خارجه همچنین تاثیر مثبت گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا از فعالیت های هسته ای ایران بر نگاه کشورهای عربی و اسلامی به این فعالیت ها را تایید کرد و گفت: این گزارش آثار خود را بر مجموعه کشورهای منطقه و سایر کشورها داشته و البته تناقض گویی مقامات آمریکایی در آن کاملا مشخص بوده است.