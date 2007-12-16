اعزام هیئت ویژه رژیم صهیونیستی به آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای امنیتی صهیونیست که خواستند نامشان فاش نشود با اعلام این خبر گفتند سفر این هیئت به آمریکا هفته گذشته به صورت ناگهانی برنامه ریزی شد. این مقامها در عین حال از نوع اطلاعاتی که هیئت قرار است به مقامهای آمریکا ارائه کند، اظهار بی اطلاعی کردند.

آنها همچنین گفتند اکثر اعضای این هیئت را افسران اطلاعاتی نظامی تشکیل می دهند.

علاوه براین، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار است نشست رسمی مشترکی را اوایل ژانویه درباره ایران برگزار کنند که ریاست طرف اسرائیلی را "شائول موفاز"، مسئول گفتگوهای راهبردی رژیم صهیونیستی و آمریکا برعهده خواهد داشت.

مقامهای صهیونیست گزارش ارزیابی اطلاعاتی اخیر 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا را درباره برنامه هسته ای ایران به دقت بررسی کرده اند. در این گزارش که روز 12 آذر منتشر شده تصریح شده برنامه هسته ای ایران از سال 2003 تاکنون صلح آمیز و غیرنظامی بوده است.

اما مقامهای مختلف رژیم صهیونیستی طی چند روز اخیر ادعا کرده اند ایران همچنان یک برنامه تسلیحات هسته ای دارد که جزئیات آن برای دستگاههای اطلاعاتی غرب معلوم نشده است.