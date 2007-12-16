ایجاد معاونت در امور بسیج درجهت تشکیل بسیج دهها میلیونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی صبح امروز در مراسم معارفه سردار ذوالقدر، معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته در ستاد کل نیروهای مسلح، این ستاد نیازمند تحول در دو بخش بسیج و تولید علم، تحقیقات و فن آوری است، بر نقش مردم در سازندگی کشور تأکید کرد و گفت: باید از توان مردم در تأمین امنیت جامعه و سازندگی کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه های مختلف و نیز اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت های حاصل شده در طول پیروزی انقلاب که امروز کشور ما با تهدیدات منطقه ای مواجه نیست، تاکید کرد: ما همه کشورهای منطقه را دوست و برادر خود می دانیم و رابطه صمیمانه ای با آنها داریم. البته این صمیمیت بحمدالله دوجانبه است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: کدورتی که در مورد رابطه ما با برخی کشورهای همسایه مطرح می شد نیز با اقدام انقلابی رئیس جمهور محبوب و مردمی درحضور درشورای همکاری های کشورهای حاشیه خلیج فارس وپیشنهادات ارائه شده از سوی ایشان رفع شده است. امروز منطقه خلیج فارس به لحاظ دوستی بین کشورهای حاشیه آن، مثال زدنی است.

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: از ابتدای تاریخ، ستمگران و مستکبران همواره تحمل هدیه های الهی برای ملت ها را نداشته اند و امروز هم می بینیم که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، دولت استکباری آمریکا تلاش می کند متحدانی برای خود جمع کند و ایران مقتدر را تهدید کند.

وی تصریح کرد: این تهدید غیر همطراز قاعدتاً قدرت و مقاومتی فراتر را می طلبد که البته ملت ایران با اتحاد و روحیه انقلابی خود و با همکاری نیروهای مسلح، بسیجی را به وجود آورده اند که می تواند پاسخگوی این تهدیدات باشد و موجبات بازدارندگی این تهدیدات را فراهم آورد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز صدای پای عقب نشینی دشمنان ملت ایران به گوش می رسد، گفت: انتشار گزارش 16نهاد جاسوسی آمریکا نمونه ای از این عقب نشینی است. ما این حوادث و حوادث مشابه که برای انگلیسی ها در طلیعه امسال پیش آمد و نیروهای این کشور از بصره خارج شدند و نیز پیروزی برادرانمان در مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مثال های بی نظیری از شکست استکبار در برابر استقاومت بی مثال ملت ایران می دانیم.

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به ارتقای ارتش 20 میلیونی به بسیج ده ها میلیونی، گفت: رهبر معظم انقلاب در راستای اختیارات شان فرمان تشکیل بسیج ده ها میلیونی را صادر کردند. ایشان بر روی کارکردهای غیرنظامی و گسترش کمی و کیفی بسیج تأکید دارند.

وی با اشاره به کارکرد نظامی بسیج در دوران دفاع مقدس، گفت: در آن زمان با توجه به مشکلات خاص انقلاب و تهدیدات پیش رو، بسیج ملت ایران رنگ نظامی به خود گرفت و این حرکت عظیم بیشتر در خدمت نظام و دفاع مقدس بود. کما اینکه اگر این بسیج نبود به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما در جنگ پیروز نمی شدیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: پس از جنگ بسیج نشان داد صبغه قرآنی، خدمت، تلاش و جهاد دارد. بسیج مانند باران برهمه بام ها می بارد در همه حوادث پشتیبان ملت ایران است.

سرلشکر بسیجی فیروزآبادی با تأکید بر اینکه امروز بسیج برای سازندگی، توسعه اقتصادی و ارتقای وضعیت دانش و فن آوری خیز برداشته است، گفت: رهبر معظم انقلاب زمانی که در سال 82 کشور را به سمت تولید علم و فن آوری هدایت کردند به بسیج هشدار دادند که نباید این نیروی مردمی را در نیروی مقاومت بسیج و پشت درهای بسته محصور کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیجی الزاماً نظامی نیست، گفت: در بسیج صفت ممیزه وجود ندارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود سردار ذوالقدر را از مردان بزرگ انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: ایشان در طول انقلاب اسلامی مانند سنگ زیرین آسیاب در فعالیت های مهم انقلاب حضور داشته و بی شائبه و بی ریا مشغول به خدمت بوده است. وقتی که از وی برای خدمت در وزارت کشور دولت مردمی و محبوب احمدی نژاد دعوت به عمل آمد، واقعاً تواضع نشان داد و امروز نیز ما با توجه به فرمان بزرگ رهبر معظم انقلاب در تشکیل بسیج ده ها میلیونی از وی دعوت کردیم تا در این سنگر ما را یاری رسانند.

سرلشکر فیروزآبادی با بیان اینکه انتصاب سردار ذوالقدر در سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح به معنای کاهش مسئولیت های سپاه و نیروی مقاومت بسیج در انجام امور محوله نیست، گفت: سپاه و بسیج موظفند با همه توان و بیش از پیش در امر بسیج خدمت کنند. انتصاب سردار ذوالقدر برای تقویت بسیج و ساماندهی دقیق تر نیروی دفاعی مردمی در ستاد کل نیروهای مسلح است.

وی تصریح کرد: سردار ذوالقدر باید در سیاست گذاری های خود موضوع ارتش ده ها میلیونی و برقراری ارتباط اقشار مختلف ملت با نیروی مقاومت بسیج را تبیین کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ارتش 20 میلیونی عصاره ارتش ده ها میلیونی است، گفت: سازماندهی معاونت امور بسیج همانند بقیه معاونت ها در ستاد کل نیروهای مسلح نیست بلکه کار معاونت بسیج همانند کار معاون هماهنگ کننده است.

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به انتخابات مجلس هشتم، انتخابات را نماد مردم سالاری دینی دانست و گفت: شکر نعمت جمهوری اسلامی و حیات طیبه آن، این است که کسانی که می توانند در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند، بیایند و همه آحاد ملت نیز در پای صندوق های رأی حاضر شوند.

وی تأکید کرد: ما در نیروهای مسلح با اعتقاد راسخ این را حس می کنیم که رأی انداختن در صندوق و شرکت در برنامه های مردم سالاری دینی با تیراندازی در خط مقدم نبرد علیه دشمن استکباری برابری می کند و چه بسا ارزشمندتر باشد.