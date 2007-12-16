دو واحد دانشگاهی پیام نور هر هفته در کشور افتتاح می شود

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: تعداد رشته های دانشگاه پیام نور در یک سال و نیم گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و 347 رشته محل در سال تحصیلی 86 - 85 به حدود هفت هزار رشته محل در مقطع کارشناسی افزایش یافته است، افزود: رشته های کارشناسی ارشد نیز از 72 رشته به 150 رشته محل رسیده است.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: دوره دکتری دانشگاه پیام نور از شش رشته به 28 رشته رسیده است که در مراکز استانها امکان راه اندازی تسهیلات تکمیلی ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در اقدامات کمی به رشد قابل توجهی رسیده ایم، بیان داشت: دانشگاه از این به بعد به دنبال افزایش اقدامات کیفی است و این دانشگاه که در 16 سال قبل، 570 عضو هیئت علمی داشت با یک جهش بسیار خوب این تعداد به دو هزار و 700 عضو هیئت علمی رسیده است.

قائم مقام دانشگاه پیام نور کشور از افزایش ظرفیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه تا چهار هزار نفر تا پایان سال خبر داد و افزود: کلاس های آموزشی دانشگاه از رفع اشکال به مرور درس تغییر وضعیت پیدا کرده است.