پرویز صوفیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به خاطر داشته باشید همواره استفاده‌ی نادرست و بی رویه از وسایل آتش بازی و روشن کردن آتش‌های بزرگ حوادث ناگواری به دنبال دارد.

وی افزود: از روشن کردن آتش و استفاده از مواد محترقه و فشفشه در پارکینگ ساختمان جداً بپرهیزید و مراقب اعمال رفت و آمد فرزندان خود باشیم و به آنها جهت پرهیز از روشن کردن آتش و ترقه بازی و ساخت مواد منفجره دست ساز هشدار دهیم.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفا حریق کپسول خاموش کننده دستی یا آب در دسترس باشد و کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر هستند استفاده از این مواد توسط آنان خطرات جدی به همراه داشته و سالمت آنان را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: از ریختن مایعات قابل اشتعال (بنزین) به روی آتش خودداری کرده و از روشن کردن آتش در وسط خیابان و مسیر تردد خودروها جداً پرهیز و برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال (بنزین) از آب استفاده نکنیم.

صوفیوند یادآور شد: فرزندانمان را در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی کنیم و از روشن کردن آتش زیر درختان و نزدیک خودروها خودداری نمائید.

وی افزود: خیابان‌ها را برای عبور خودروهای امدادی ماننده آتش نشانی و آمبولانس و… مسدود نکنیم و از پرتاب مواد منفجره بر روی آتش جداً خودداری نمائید.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت وقوع سوختگی از مالیدن هر گونه روغن و مواد غیر شایع مانند خمیر دندان خودداری و با شستشوی فراوان با آب به اولین مرکز اورژانس بیمار منتقل نمائید. در صورت سوختن لباس به آهستگی از پوست جدا و اجازه ندهید بر محل لباس‌های سوخته فشار بیاورند.

وی گفت: در سوختگی شدید و وسیع با تلفن ۱۱۵ برای انتقال صحیح فرد دچار سوختگی اقدام و اگر محل سوختگی دچار تاول بود دستکاری و تخلیه نشود زیرا درمان تاول فقط در بیمارستان انجام می‌گردد.

صوفیوند اظهار کرد: در صورت صدمات چشمی مانند وارد شدن ترکش ترقه.سوختگی و....ابتدا بدون فشار بر چشم یا ریختن هر گونه قطره با مقادیر زیاد آب از قسمت داخل به خارج چشم شستشو دهید.سپس هر دو چشم بسته و با باند پانسمان و به مرکز چشم پزشکی فوراً اعزام شود.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در صورت بروز حادثه در چهارشنبه آخر سال بیمارستان گلستان مرجع مراجعات بیماران سوانح سوختگی، بیمارستان امام خمینی (ره) مرجع مراحعه بیماران سوانح چشم و گوش و حلق و بینی خواهد بود.