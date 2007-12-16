آیین نامه اجرایی نشان " ایمنی و سلامت" محصولات غذایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند افزود: این آیین نامه اجرایی به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تصویب هیئت دولت و در راستای اهداف وزارت بهداشت، به منظور تشویق تولید کنندگان برای تولید محصولات غذایی و آشامیدنی موثر در ارتقاء سلامت مصرف کنندگان و همچنین تعریف شرایط و نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت به فرآورده های غذایی و آشامیدنی تولید شده در کشور تهیه و تدوین گردیده است.

وی ضمن تاکید بر این نکته که این نشان تنها به محصولاتی تعلق می گیرد که به عنوان شرط لازم دارای پروانه ساخت و پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت باشند، برخی از معیارهای اعطا نشان به این دسته از محصولات غذایی و آشامیدنی را مطابق آیین نامه نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک، به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده و چربی ها، به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع و...، استفاده از مواد افزودنی و اولیه طبیعی و ارگانیک، تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی، عاری بودن فرآورده از سموم قارچی، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی و عوامل آلودگی بیولوژیک و به کارگیری ساز و کارهای بهبود ارزش تغذیه ای فرآورده اعلام کرد.

دیناروند در ادامه فرآورده سالم را فرآورده ای تعریف کرد که از مواد اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی تولید و عرضه شده و علاوه بر حداقل ویژگیهای مورد انتظار و خواص ذاتی خود دارای خصوصیاتی باشد که در ارتقاء ایمنی و سلامت مصرف کننده نقش موثری ایفا نماید.

معاون وزیر بهداشت افزود: نشان ایمنی و سلامت از سوی وزارت بهداشت، به فرآورده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سلامت و ایمنی را رعایت نموده اند اعطاء می شود.

بنابراین گزارش، نگاره این نشان سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است. در این نشان، علامت تیک (Check mark) به نشانه تایید سلامت محصول بوده و طرح کلی نشان بیانگر کلمه "سالم" است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب محصول تولیدی خود درج نمایند.

همچنین به منظور حمایت از تولید کنندگانی که محصولات آنها در ارتقاء سلامت و ایمنی مصرف کنندگان موثر است، وزارت بهداشت، تسهیلات ویژه ای برای دارندگان نشان ایمنی و سلامت در نظر گرفته است.