اهدای جهیزیه به نوعروسان محروم کرمانشاهی در قالب پویش «حسنا»

راضیه عظیمی گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحکیم و تعالی نهاد خانواده با بهرهگیری از ظرفیت خادمیاری و خیرین طرح «حسنا» به مفهوم «حامیان سنت نبوی ازدواج» توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و شبکه خادمیاری اجرا شد.
وی ادامه داد: طی این طرح ۸ سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی و یک تخته فرش به ارزش هر جهیزیه ۴۰ میلیون تومان در قالب یک مراسم به نوعروسان اهدا گردید.
دبیر کانون تخصصی خدمت رضوی بانوان و خانواده استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح با هدف کمک به زوجهای کم بضاعت استان که در دهکهای یک تا پنج بوده و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، راهاندازی و نوعروسان توسط شبکه محلهای و منطقهای خادمیاری شناسایی و معرفی گردیدهاند.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد هزینههای این جهیزیه به همت خیرین و ۵۰ درصد هم با کمک آستان قدس رضوی خریداری و اهدا شده است.
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