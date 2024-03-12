اهدای جهیزیه به نوعروسان محروم کرمانشاهی در قالب پویش «حسنا»

راضیه عظیمی گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحکیم و تعالی نهاد خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت خادمیاری و خیرین طرح «حسنا» به مفهوم «حامیان سنت نبوی ازدواج» توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و شبکه خادمیاری اجرا شد.

وی ادامه داد: طی این طرح ۸ سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی و یک تخته فرش به ارزش هر جهیزیه ۴۰ میلیون تومان در قالب یک مراسم به نوعروسان اهدا گردید.

دبیر کانون تخصصی خدمت رضوی بانوان و خانواده استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح با هدف کمک به زوج‌های کم بضاعت استان که در دهک‌های یک تا پنج بوده و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، راه‌اندازی و نوعروسان توسط شبکه محله‌ای و منطقه‌ای خادمیاری شناسایی و معرفی گردیده‌اند.

وی اضافه کرد: ۵۰ درصد هزینه‌های این جهیزیه به همت خیرین و ۵۰ درصد هم با کمک آستان قدس رضوی خریداری و اهدا شده است.