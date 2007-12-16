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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

وزنه برداری جام باشگاهها -دمشق

ایرانی ها در دسته 69 کیلوگرم اول تا سوم شدند

دیدار دسته 69 کیلوگرم رقابت های وزنه برداری جام باشگاه های جوانان آسیا شب گذشته با قهرمانی رضائیان از تیم مناطق نفت خیز جنوب و نایب قهرمانی و سومی ملکی و رستمی، وزنه برداران تیم ملی حفاری ایران به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی جوانان از صبح روز گذشته در سالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه آغاز شد که طی آن وزنه بردارانی از باشگاه های 12 کشور آسیایی به مصاف هم رفتند.

بر اساس این گزارش، دیدار دسته 69 کیلوگرم این رقابت ها شب گذشته با قهرمانی مرتضی رضائیان از تیم مناطق نفت خیز جنوب و نایب قهرمانی و سومی حمید ملکی و کیانوش رستمی، وزنه برداران تیم ملی حفاری ایران به اتمام رسید.

 نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم:
نفر اول:  مرتضی رضائیان از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب، یکضرب: 127 کیلوگرم، دوضرب: 157 کیلوگرم، مجموع 284 کیلوگرم
نفر دوم: حمید ملکی از باشگاه ملی حفاری ایران، یکضرب: 122 کیلوگرم، دوضرب: 153 کیلوگرم، مجموع 275 کیلوگرم
نفر سوم: کیانوش رستمی از باشگاه ملی حفاری ایران، یکضرب: 119 کیلوگرم، دوضرب: 154 کیلوگرم، مجموع 273 کیلوگرم

کد مطلب 605381

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