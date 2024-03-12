توان رزمی پدافند هوایی ارتش با ابتکارات شهید ستاری ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم رضا کلهری سه شنبه شب در مراسم محفل انس با قرآن کریم به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا و ماه مبارک رمضان ضمن تبریک فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت نیروهای مسلح نقش مهم و اثرگذاری در ۸ سال دفاع مقدس داشتند و در این عرصه شهدای بسیاری جان خود را تقدیم نظام اسلامی کردند.

وی با بین اینکه شهدای شاخص زیادی در نیروی مسلح داریم خاطرنشان کرد: شهید سپهبد سید محمد ولی قرنی نخستین شهید ترور کشوری و لشکری، کسی که منشأ خدمات فراوان بود از جمله شهدای شاخص محسوب می‌شود.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب ارتش، با یادآوری نوآوری شهید ستاری در ارتش خاطرنشان کرد: شهید ستاری یک نخبه نظامی بود که با خلاقیت و ابتکارات خود باعث شد توان رزمی پدافند هوایی ارتش در طول ۸ سال دفاع مقدس ارتقا پیدا کند و در همه عملیات‌ها حضور فعال داشته باشند مخصوصاً در عملیات والفجر ۸ کاری کردند که مقام معظم رهبری فرمودند عملیات پدافند در عملیات والفجر ۸ معجزه‌آسا است.

امیرسرتیپ دوم رضا کلهری با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان تصریح کرد: ماه رمضان، ماه رحمت و مغفرت است ماهی است که درهای آسمان به سوی انسان گشوده می‌شود و تا آخر این ماه بسته نمی‌شود، یعنی باب رحمت خدا باز است، این ماه یک نعمت زمانی است که ما بتوانیم حداکثر استفاده را از این ماه پربرکت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش با تکیه بر عنصر شهادت، شاداب و سرزنده مأموریت‌های محوله خود را انجام می‌دهد گفت: تفاوت ما با دشمنان در این است که ما با سلاح عقیده و ایمان می‌جنگیم و این رمز پیروزی همیشگی ما است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب کشور با بیان اینکه شهدا با ایثارگری و جانفشانی اقتدار ایران اسلامی را تثبیت کردند تصریح کرد: ولایت‌مداری، تقوا، ایثار در راه خدا از شاخصه‌های اصلی شهداست.