  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

طرح ساماندهی ضایعات اصناف و جلوگیری از پراکنش زباله در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت عالیه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد از طرح ساماندهی ضایعات اصناف با همکاری مجامع امور صنفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس حسن زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله اول این طرح با همکاری و هماهنگی اتحادیه های صنف سبزی و میوه فروشی و گل فروشان در سطح معابر اصلی شهر مشهد آغاز شد.

مدیر نظارت عالیه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد اظهار داشت: در این طرح، ضمن مراجعه حضوری کارشناسان این سازمان و نمایندگان اتحادیه های یاد شده به اصناف مختلف همچنین از طریق آموزش به متصدیان و مالکان صنوف در رابطه با تهیه ظرف زباله استاندارد، جلوگیری از پراکنش ضایعات در معابر و کانالها توجیه و دستور العمل مربوطه به صورت اطلاعیه تحویل می شود.

عباس زاده خاطرنشان کرد: نظافت معابر و رعایت پاکیزگی مقابل مغازه ها توسط متصدیان صنوف نقش موثری در ارتقا سلامت عمومی و بهداشت محیط جامعه خواهد داشت.

کد مطلب 605387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه