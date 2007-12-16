طرح ساماندهی ضایعات اصناف و جلوگیری از پراکنش زباله در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس حسن زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله اول این طرح با همکاری و هماهنگی اتحادیه های صنف سبزی و میوه فروشی و گل فروشان در سطح معابر اصلی شهر مشهد آغاز شد.

مدیر نظارت عالیه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد اظهار داشت: در این طرح، ضمن مراجعه حضوری کارشناسان این سازمان و نمایندگان اتحادیه های یاد شده به اصناف مختلف همچنین از طریق آموزش به متصدیان و مالکان صنوف در رابطه با تهیه ظرف زباله استاندارد، جلوگیری از پراکنش ضایعات در معابر و کانالها توجیه و دستور العمل مربوطه به صورت اطلاعیه تحویل می شود.

عباس زاده خاطرنشان کرد: نظافت معابر و رعایت پاکیزگی مقابل مغازه ها توسط متصدیان صنوف نقش موثری در ارتقا سلامت عمومی و بهداشت محیط جامعه خواهد داشت.