۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۵۵

استاد حوزه علمیه قم:

سخنرانان از فرصت ماه رمضان در جهت نشر معارف اسلامی استفاده کنند

قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: خطبا و سخنرانان در ماه مبارک رمضان از فرصت بی نظیر این ماه نورانی در راستای نشر معارف دینی حداکثر بهره برداری را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم شامگاه سه شنبه در گردهمایی و نشست صمیمی واعظان و خطبای استان قم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: امیدوارم خطبا و سخنرانان در ماه مبارک رمضان از فرصت بی نظیر این ماه نورانی در راستای نشر معارف دینی و قرآنی حداکثر بهره برداری را انجام دهند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: سخنرانان می بایست نیازهای معنوی و روحی جامعه به خصوص جوانان را شناسایی و بر اساس آن در منابر برنامه ریزی کنند.

وی با تاکید بر اینکه سخنرانی ها باید پرمحتوا باشد افزود: دشمن با تمام سلاح خود برای انحراف جوانان به میدان آمده و نباید اجازه داد باورهای مردم کمرنگ شود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: باید دید چگونه می توان قشر جوان را قانع کرد تا باورهای دینی را بپذیرند و در مسیر ارزش های اسلامی گام بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین جوانمرد از خطبای پیشکسوت نیز در این مراسم گفت: سخنرانان با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند و ممکن است افراد مختلف با سطح علمی متفاوت پای سخنان خطبا بنشینند که به همین دلیل کار برای آنان دشوار است.

وی عنوان کرد: مطالبی که برای مردم قابل پذیرش نیست نباید مطرح شود و موضوع اصلی در منبر یادگیری است و باید تلاش کرد تا افراد در منبرها معارف اسلامی را بیاموزند.

وی عنوان کرد: نمره انسان به میزان توجه وی به قیامت است و انسان باید تلاش کند تا هر چه بیشتر رنگ و بوی خدایی به خود بگیرد.

حجت الاسلام جوانمرد افزود: کسانی که علم می آموزند و آن را منتشر می کنند نزد خداوند محبوب هستند و منبری ها از وجود خود به مخاطبان می آموزد.

حجت الاسلام والمسلمین عزیز الله رزاقی از مسوولان سابق دستگاه قضا نیز در این مراسم گفت:ساده گویی در منبر یک هنر است که خطبا باید بدان توجه داشته باشند.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم تقوا را نتیجه روزه دانسته است و علم بر این اینکه خداوند ناظر بر عالم است و باید حرمت الهی را دانست و همین امر تقوا است.

حجت الاسلام رزاقی ادامه داد: قرآن کریم جاودانه ترین معجزه پیامبر اسلام است که هم سخن و هم معنایش از سوی پروردگار است و قرآن دارای جامعیتی است که غنای محتوایی بی نظیری دارد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه فصاحت و بلاغت قرآن کریم بی نظیر است افزود: قرآن کتاب انسان ساز و شناسنامه بشریت است و فقها نیز بیان کرده اند احوال انسان در قرآن است.

