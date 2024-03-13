اجرای دستوالعمل های نوروزی در گناوه الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری سه شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: تا کنون چندین نشست ستاد تسهیلات سفر نوروزی و تقارن آن با ماه مبارک رمضان با حضور دستگاه‌ها، نهادها و ادارت شهرستان برگزار و شرح وظایف به طور مبسوط و با تفکیک به هر کدام از آنها ابلاغ شده است.

فرماندار شهرستان گناوه افزود: برای هرکدام از کمیته‌های ستاد تسهیلات سفر وظایف مشخص و برنامه‌های مدونی در نظر گرفته شده و مسئول کمیته‌ها باید پاسخگوی وظایف محوله بر اساس دستورالعمل ابلاغی در حوزه مربوط باشند.

صفری بیان کرد: بازدیدهای میدانی از نحو اجرای دستورالعمل‌ها انجام خواهد شد و بر روند اجرای قوانین نظارت خواهد شد.

وی یادآور شد: همه دستگاه‌ها، ادارات و ارگان‌ها و نهادها باید دست به دست هم دهیم تا با پشتیبانی یکدیگر بتوان این ایام را به خوبی پشت سر گذاشت.

لزوم اجرای دستورالعمل‌های نوروزی

فرماندار گناوه با تاکید بر حفظ حرمت ماه رمضان گفت: هر مسافر و گردشگری که به این شهرستان سفر می‌کند باید حرمت ماه مبارک رمضان، شئونات اسلامی و فرهنگ این شهر را رعایت کند و در رعایت دستورالعمل‌ها اهتمام جدی داشته و به قوانین تمکین کند.

وی اضافه کرد: از مسافران و هموطنان در شهرستان استقبال می‌شود اما با هرگونه هنجارشکنی نیز برابر قانون برخورد خواهد شد و قانون برای ما فصل الخطاب است.

وی با تاکید بر پرهیز از روزه خواری در ملأ عام در ایام این ماه ادامه داد: غذاخوری‌های سیار و دست فروشی‌های غذا تحت هیچ شرایط نباید تا قبل از افطار در سطح شهر و بخصوص در میدان مرکزی شهر فعالیت کنند و نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاه‌های متولی باید با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد کنند.

وی گفت: فعالیت رستوران‌ها و غذا فروشی‌ها نیز باید بر اساس دستورالعمل ابلاغی باشد و اتاق اصناف، صمت باید بر فعالیت آنها نظارت کامل داشته باشد.

وی ادامه داد: صدور هر گونه مجوز باید بر اساس قانون و مقررات باشد و تعهد گرفته شود، در غیر این صورت مسؤول مربوط باید پاسخگو باشد.

وی گفت: مسؤولیت اصلی مدیریت ساحل با شهرداری است و همه مجموعه‌ها و ادارات که وظایف آنها به طور کامل مشخص، تعیین و مکتوب ابلاغ شده است، زیر نظر شهرداری خواهند بود.

وی اضافه کرد: هلال احمر، شهرداری سپاه، تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی باید بروشور پیرامون شرایط اسکان و سفر به این شهرستان تهیه و در بدو ورود مسافرانی که به این شهرستان سفر می‌کنند به آنها ارائه شود.

تمهیدات لازم برای تعطیلات نوروزی

فرماندار گناوه با تاکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای تعطیلات نوروز در شهرستان اندیشیده شده است، بیان کرد: به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در تأمین مواد غذایی در شهرستان برای تعطیلات نوروزی با در نظر گرفتن ورود گسترده مسافران، پیش بینی لازم برای تهیه و تأمین و ذخیره سازی اقلام اساسی انجام شده است.

وی ادامه داد: تأمین آب بخصوص در ساحل پیش بینی شده است و مخزن ذخیره آب نیز توسط شهراری تهیه و برای این ایام آماده شده است.

وی گفت: اداراتی که در کنار ساحل قرار دارند موظف به راه اندازی نمازخانه و تجهیز آن شده‌اند و از روحانیون اعزامی حاضر در شهرستان نیز به عنوان امام جماعت استفاده می‌شود.

فرماندار گناوه با تاکید بر رعایت انصاف، اخلاق خوب و سعه صدر در برخورد با مسافران بخصوص توسط بازاریان گفت: در تعطیلات نوروز امسال مانند هر سال انتظار می‌رود که سعه صدر، رفتار خوب، و رعایت انصاف با مسافران و گردشگران به خصوص توسط بازاریان مدنظر داشته باشد.