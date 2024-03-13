فراخوان جشنواره استانی شعر مسجد مناره امید، مظهر ایمان صادر شد

پوریا جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شروع ماه مبارک رمضان جشنواره استانی شعر مسجد مناره امید، مظهر ایمان آغاز به کار کرد.

وی افزود:: شعرای استان و علاقه مندان به ادبیات می‌توانند در قالب محورهای انقلاب اسلامی، ولایت، امامت و مسجد، مسجد میراث و هویت اسلامی و دینی، مسجد کانون مشارکت‌های مدنی، مسجد و ماه رمضان، مسجد شور آفرینی جوانان و نوجوانان، مسجد گره گشایی از مشکلات مردم، مسجد جایگاه امر به معروف و محل تعاون اجتماعی، مسجد مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرکت کنندگان از سراسر استان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره با شماره مجازی ۰۹۱۸۱۳۸۱۴۲۷ و یا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر و کلیایی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ارسال نمایند.

جلالی عنوان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره با مرکزیت شهرستان، توسعه عدالت فرهنگی، توجه به ادبیات و هنر متعهد، توجه به مسجد و ماه مبارک رمضان است.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر به لینک مستقیم جشنواره به نشانی https://eitaa.com/farhanghonarsonghor می‌توانند مراجعه کنند.