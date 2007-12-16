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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد :

احداث خط لوله گاز در سرخه حصار بدعت تعرض به پارکهای ملی است

احداث خط لوله گاز در سرخه حصار بدعت تعرض به پارکهای ملی است

مشاور زیست محیطی شهردار تهران گفت : احداث خط لوله گاز در پارک ملی سرخه حصار ضمن آسیب رساندن به این منبع زیست محیطی ، شرایط اکولوژیک منطقه را برهم می زند و در نهایت موجب بدعتی برای تعرض به پارکهای ملی می‌شود.

مهندس هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور مجوز احداث خط لوله گاز در پارک ملی سرخه حصار خاطرنشان کرد : احداث این خط لوله دو اثر منفی عمده را به دنبال دارد که تخریب فیزیکی پارک و بر هم زدن شرایط پایداری اکولوژیک از آن جمله هستند.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهر تهران ضمن ابراز گلایه و نگرانی خود از این اقدام تصریح کرد : احداث این خط لوله می تواند بدعت تخریب پارکهای ملی را به بهانه پروژه های عمرانی و اجرایی موجب شود و این در حالی است که این پارکها عالی ترین رتبه حمایت را از IUCN دارا هستند .

مشاور شهردار تهران یادآور شد: احداث این خط لوله گاز از میان پارک ملی سرخه حصار بی توجهی به اصول توسعه پایدار است و موجب می شود رتبه بندی ایران در زمینه زیست محیطی و شاخصهای توسعه پایدار شدیدا نزول پیدا کند.

وی انتقال گاز و احداث خط لوله را یک واقعیت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: متأسفانه در مسیر یابی احداث این خط لوله تنها به صرفه اقتصادی و انتخاب مسیر کوتاه تر لحاظ شده و این در حالی است که توجه به شاخصهای ارزشگذاری دیگر نظیر مسائل زیست محیطی می تواند هزینه های انتخاب مسیر طولانی تر را جبران نماید.

مهندس حیدرزاده تأکید کرد: احداث خط لوله گاز در پارک ملی تنها توجیهات کوتاه مدت اقتصادی را همراه دارد و جای نگرشهای کلان نگر در اخذ تصمیات در این خصوص جدا خالی است.

کد مطلب 605392

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