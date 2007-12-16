دولت حداقل 1.1 میلیارد دلار برای واردات بنزین نیاز دارد/ طرح عرضه بنزین با قیمت آزاد با شکست مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی درباره طرح اجرای کامل بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور اعلام کرد: طرح اجرای کامل بند «و» تبصره «13» قانون بودجه سال 1386 کل کشور با امضای 132 نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین در بازارهای جهانی از متوسط 81/549 دلار برای هر تن متریک در سه ماهه آخر سال 1385 (زمان بررسی لایحه بودجه 1387) به متوسط 19/687 دلار در شش ماهه اول سال جاری و تأخیر 46 روز در اجرای قانون برای سهمیه‌بندی و عدم توان در استفاده کامل از خودروهای دارای سامانه CNG و کمبود جایگاه‌های توزیع گاز باعث شده است که اعتبار 22 هزار و 250 میلیارد ریالی برای واردات بنزین، کفایت نکرده و در صورتی که وجوه حاصل از افزایش قیمت 200 ریالی بنزین (منهای عوارض و مالیات) به واردات بنزین اختصاص یابد، باز هم حداقل 1/1 میلیارد دلار (به شرط امکان واردات بنزین به متوسط قیمت 6 ماهه اول) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در صورت عدم تأمین این مبلغ دولت سیاستی اتخاذ کند که حداقل از اواسط آذرماه سال جاری به سهمیه‌های اختصاص یافته کاهش یابد.

گزارش این مرکز می افزاید: بررسی‌های به عمل آمده در رابطه با ارائه بنزین با قیمت آزاد و بدون هرگونه یارانه نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت بازار جهانی بنزین به گونه‌ای است که قیمت بنزین آزاد را در کشور (با ملحوظ کردن 10 درصد عوارض و 20 درصد مالیات قانونی) بیش از 7000 ریال برای هر لیتر دیکته می‌کند که در مقایسه با قیمت بنزین در بازار سیاه که غالباً بین 3000 تا 4500 ریال (ممکن است موارد محدودی در زمان‌های خاصی مثل تعطیلات بیش‌تر شود) است قابلیت رقابت ندارد و در ضمن افزایش قیمت بنزین در بازار غیررسمی، بعید به نظر می‌رسد بدون کنترل جامع (که تجربه نشان داده است سازمان‌های مسئول توان آن را ندارد) باعث حذف یا کاهش قابل توجهی به فروش بنزین در بازار سیاه شود.

در رابطه با ارائه بنزین بدون یارانه به خودروهای دولتی اخیراً دولت اقدام به اعلام قیمت 6000 ریال برای هر لیتر جهت این منظور کرده است.